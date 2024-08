La wilaya de Saida a bénéficié d’un nouveau programme d’habitat de 7300 logements et d’aides à l’habitat rural, a annoncé, mercredi soir, le wali, Amoumene Mermouri.

Dans une déclaration à la presse, le même responsable a indiqué que "la wilaya de Saida a bénéficié, mardi, d’un programme supplémentaire de 2000 logements publics locatifs, de 4000 aides à l’habitat rural et de 1300 lots de terrains sociaux dédiés à l’auto construction dans le cadre des programmes des Hauts plateaux et du Sud".

Il a souligné que "la wilaya s’est dotée au début de l’année en cours de 1000 aides à l’habitat rural, de 500 logements publics locatifs et de 100 logements promotionnels aidés (LPA)".

A noter que 3228 unités d’habitat de différentes formules ont été distribuées l’an dernier, en plus d’aides à l’habitat rural et de lotissements sociaux au titre des programmes des Hauts plateaux et du Sud.

Par ailleurs, il a été procédé en 2023 à différents programmes de réalisation de 3262 unités actuellement en cours à travers les communes de la wilaya dont 2500 logements publics locatifs à Ain Zerga (commune de Ouled Khaled).

La wilaya de Saida enregistre un programme d’habitat totalisant 60987 logements dont 48694 réceptionnés et 5098 en cours de réalisation ou en voie de lancement.