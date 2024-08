Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, a donné, mercredi à Alger, des instructions pour accélérer la cadence des travaux du projet du nouveau Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), en vue du parachèvement de sa première phase à la fin du mois de mai 2025.

Lors de sa visite de travail et d'inspection au projet, M. Zitouni a instruit aux responsables de la société "Batimetal", chargée de la réalisation, à l'effet de renforcer le chantier de la main d'oeuvre et des moyens nécessaires pour accélérer la cadence des travaux, en vue du parachèvement de la première phase, comprenant la construction d'un nouveau pavillon, dans les délais fixés, pour être prêt à accueillir la 4e Foire commerciale intra-africaine "IATF2025" en septembre 2025.

Dans le souci de réaliser cet objectif, le ministre a appelé à l'élaboration de rapports périodiques sur l'avancement des travaux, tout en mettant en place un programme d'action précis, appelant la Société algérienne des foires et expositions (SAFEX) en tant que maître d'ouvrage, ainsi que "Batimetal" et le bureau d'études, à assumer leurs responsabilités quant aux délais du projet.

Dans le même contexte, M. Zitouni a souligné l'importance de doter le projet des dernières technologies, y compris des systèmes de contrôle intelligent des bâtiments, pour améliorer les services offerts aux visiteurs et participants, et ainsi attirer davantage d'événements et d'expositions internationales.

Il a également appelé à ce que ce projet soit éco-responsable à travers le recours aux énergies renouvelables et l'utilisation des techniques de recyclage de l'eau pour l'irrigation des espaces verts du Palais des expositions.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette visite, M. Zitouni a souligné l'importance du nouveau palais des expositions, dont la première pierre a été posé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, fin 2022.

Cet édifice devra permettre à "l'Algérie d'être à la tête du classement africain en termes de capacité d'accueil des grands événements internationaux, ce qui permettra de drainer des investissements étrangers".

Après avoir salué les orientations du président de la République visant à concrétiser cette vision, le ministre a relevé que la projet "permettra de mettre en place une infrastructure moderne à même de permettre à l'Algérie d'abriter les grandes expositions et manifestations commerciales en Afrique".

A cet égard, M. Zitouni a souligné l'importance d'abriter la 4e Foire commerciale intra-africaine (Intra-African Trade Fair - IATF) pour l'Algérie, rappelant la dernière édition organisée au Caire en 2023, qui a été sanctionnée par la signature d'accords de partenariats de 45 Mds USD.

S'étendant sur une superficie de 54 hectares, le projet du nouveau Palais des expositions dispose de pavillons d'exposition, de plusieurs installations et services dont des salles de conférences, des restaurants et des parkings.

Le projet prévoit la réalisation d'un immeuble administratif, d'hôtels 4 étoiles, de quatre (4) tours de 14 étages, un centre commercial et un parc d'attraction.

La première phase du projet, inspecté par ministre mercredi, inclut, entre autres, la réalisation de la première salle d'exposition, un centre de conférences d'une capacité de 500 personnes et une salle de réunion d'une capacité de 200 personnes sur une superficie totale de 45.000 M2.

Quant aux deuxième et troisième parties du projet, le début de leur réalisation est prévue pour la fin 2025, lesquels incluront la rénovation de l'ancien pavillon central qui s'étend sur une superficie de 25.000 M2 et la réalisation de la troisième salle d'exposition sur une superficie de 30.000 M2, qui sera dédiée au Salon permanent de la production nationale. La livraison du projet sera en 2027.