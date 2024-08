Le groupe Sonatrach a réussi en 2024 à exporter vers plusieurs nouveaux marchés en Europe, en Amérique et en Asie, a indiqué le PDG du groupe, Rachid Hachichi

Invité de l'émission "Rencontre de la Télévision", diffusée, mercredi soir, par la Télévision algérienne, M. Hachichi a précisé que "Sonatrach a investi en 2024 plusieurs nouveaux marchés à travers l’exportation de gaz vers l’Allemagne, la République tchèque et la Croatie et de pétrole vers la côte ouest américaine et d'autres pays comme l'Inde et le Brésil".

Au cours de cette année, Sonatrach a signé 16 contrats internationaux pour l'exportation du pétrole algérien, a-t-il ajouté, relevant "la forte demande sur le pétrole et le gaz algériens au niveau international malgré une conjoncture géopolitique particulière".

Concernant l'activité du groupe au Niger, il a affirmé qu'elle reposait sur un programme de partenariat pour le forage de quatre (4) puits pétroliers dans ce pays et leur développement en cas de résultats positifs, soulignant que le partenariat africain était axé sur "la formation des ressources humaines grâce à l'expérience dont dispose Sonatrach, dans le cadre de partenariats "gagnant-gagnant".

Evoquant la stratégie mise en place par le groupe à court et long termes pour diversifier ses activités et développer les projets de production locale d'équipements utilisés dans le domaine des hydrocarbures pour ne plus les importer, M. Hachichi a mis en avant "l’intérêt affiché par de grandes sociétés énergétiques pour l’investissement en Algérie eu égard à l'attractivité du domaine minier dans notre pays".

Le groupe encourage les partenariats internationaux à la répartition des risques, notamment dans l’activité Amont (exploration) qui nécessite de lourds investissements.

Interrogé sur les projets en cours de réalisation dans le domaine du développement de la production, du raffinage du pétrole et de la production de produits pétroliers à travers le pays, le PDG de Sonatrach a précisé qu'ils visaient la production de carburants, d'asphalte et d'autres dérivés pétroliers.

Il a, par là même, indiqué que le projet de raffinerie de Hassi Messaoud qui a accusé un retard sera relancé "dans les prochains jours" après un accord avec l'entreprise chargée de la réalisation, assurant que cette "installation stratégique permettra de traiter 5 millions de tonnes de brut par an".

L'Algérie possède actuellement six raffineries, qui totalisent une production de 10 millions de tonnes par an, selon M. Hachichi, qui a fait savoir que la consommation nationale était également estimée à environ 10 millions de tonnes par an.

Le projet d'unité Alkylbenzène linéaire (LAB) à Skikda (100.000 tonnes/an) donnera un élan à l'industrie algérienne, ce composé entrant dans la production de détergents, de même que le projet MTBE pour la production d'essence sans plomb, qui entrera en activité l'année prochaine, selon le même responsable.

Précisant que l'unité de polypropylène à Arzew entrera en activité en 2027, M. Hachichi a mis en avant l'importance du "projet de partenariat entre Sonatrach et un partenaire turc, avec une contribution algérienne à hauteur de 34%, pour la production du polypropylène en Turquie, dont la réalisation débutera dans les prochains mois".

Evoquant le projet de consolidation du champ gazier à Hassi R'mel Boosting, le responsable a souligné l'importance stratégique de ce champ gazier qui produit 55% du gaz naturel national, précisant que "la mise en service du projet est prévue fin 2026 ou début 2027".

Selon les explications fournies par M. Hachichi, le projet Boosting permettra de "continuer à produire 188 m3/jour au niveau de cet important champ".

A une question sur le programme des cinq stations de dessalement de l'eau de mer en cours de réalisation sous la supervision de Sonatrach, le PDG du groupe a fait état d’un taux d'avancement de près de 70%, assurant qu’il sera livré dans les délais fixés, soit fin 2024 ou début 2025".

Pour ce qui est du recrutement à Sonatrach, M. Hachichi a indiqué que le groupe recrutait annuellement dans divers métiers et activités, ajoutant que "le recrutement se fait en fonction des besoins via l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) en toute transparence".

Et de préciser que "14.000 postulants issus des wilayas du sud ont été recrutés ces dix dernières années, en attendant de nouvelles opportunités à travers toutes les wilayas du pays".