Le projet d’approvisionnement en eau potable de la commune d’Ouled Dahmane, située au nord de la wilaya de Bordj Bou Arreridj depuis le barrage de Tichy-Haf (wilaya de Bejaia) a été mis dernièrement en service, a-t-on appris jeudi auprès du directeur local des ressources en eau, Mourad Benhouria.

La mise en service de ce projet est intervenue après le succès des tests techniques de pompage vers le château d’eau de 9.000 m3 réalisé dans la commune d’Ouled Dahmane à partir de la station d’Ouled Amar dans la même collectivité locale alimentée par le barrage de Tichy-Haf permettant d’améliorer l’alimentation des habitants à raison d’une fois tous les deux jours au lieu d’une fois tous les 10 jours, a précisé le même responsable.

Cette opération vient quelques semaines après la mise en service de deux projets similaires d’alimentation des communes de Bordj Zemoura et Tassameurt depuis le barrage de Tichy-Haf au terme de la réalisation des canalisations de transfert et de plusieurs collecteurs secondaires et un principal de 1.000m3, a rappelé la même source.

La partie Nord de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a bénéficié dans le cadre du programme d’urgence du secteur des ressources en eau du projet d’alimentation en eau potable à partir du barrage de Tichy-Haf (Bejaia) des trois communes de Tassameurt, Ouled Dahmane et Bordj Zemoura composant la daïra de Bordj Zemoura qui totalise une population de près de 30.000 habitants, rappelle-t-on.