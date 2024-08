Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN) Abdelkrim Benmbarek, a souligné, jeudi soir à Aïn Temouchent, que le candidat indépendant à la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelmadjid Tebboune, "dispose d'une vision claire pour la consolidation du développement du pays".

M. Benmbarek a indiqué, lors d’un meeting populaire animé à la maison de la culture, dans le cadre de la première journée de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, que son parti soutient le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, car il dispose d'une vision claire pour édifier une Algérie forte et consolider le développement dans tous les domaines".

Il a mis en évidence "les succès réalisés en Algérie, depuis 2019, dans les domaines économique, social et politique, à travers la réactivation du secteur industriel, de l'investissement dans l’énergie et les mines, l’agriculture et l'augmentation de la valeur des pensions et des salaires, ainsi que l'amélioration du pouvoir d'achat ".

M. Benmbarek a exhorté les militants de son parti, de Aïn Temouchent, à aller sur le terrain pour sensibiliser les citoyens à l'importance de la participation en force à la présidentielle du 7 septembre pour voter en faveur du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, "pour la poursuite de la mise en œuvre des projets stratégiques, à leur tête des projets d’exploitation de la mine de fer de Ghara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, le raccordement à la voie ferrée de toutes les régions de l'Algérie, le développement du secteur agricole et autres projets pionniers".

M. Abdelmadjid Tebboune a réussi à instaurer une notion claire de l’Etat-Nation (Boutbig)

Le président du parti du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, a affirmé, jeudi à Tamanrasset, que M. Abdelmadjid Tebboune, a réussi à instaurer une notion de l’Etat-Nation aux contours et repères clairs.

S’exprimant lors d’un meeting pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, au premier jour de campagne pour l’élection présidentielle du 7 septembre, M.Boutbig a indiqué que M.Tebboune est parvenu à instaurer une notion de l’Etat-Nation aux contours et repères clairs, adossant son programme, auquel il associe les jeunes, sur les valeurs de lutte contre la corruption et de moralisation de la vie publique.

Il a réussi à asseoir un équilibre national dans l’action de développement, en dépit des conditions socioéconomiques et des contraintes accumulées le long de plusieurs années, sur les plans intérieur et extérieur, a-t-il ajouté.

"Aujourd’hui, les résultats réalisés dans les domaines économique et financier démontrent une évolution constante de l’économie nationale, de l’avis même d’institutions et d’organismes internationaux", a-t-il poursuivi en rappelant que "plusieurs chantiers ont été ouverts" durant le premier mandat de M.Abdelmadjid Tebboune qui a honoré l’ensemble de ses engagements, malgré les contraintes rencontrées, notamment durant la période de pandémie du Corona.

"M.Abdelmadjid Tebboune a veillé à l’édification d’institutions fortes qui respectent la volonté populaire", a déclaré M.Fateh Boutbig en rappelant l’importance du rôle des institutions constitutionnelles, telles que définies par M.Tebboune et qui œuvrent à la consécration de l’action démocratique, libre et transparente en impliquant la société civile et les jeunes. Au terme de son intervention, le président du front El-Moustkabal a appelé à voter massivement le 7 septembre prochain en faveur de la stabilité, le développement et la poursuite des réformes et leur approfondissement.

Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune (Biographie)

Le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelmadjid Tebboune, participe pour la deuxième fois consécutive à une telle échéance après son élection en tant que président de la République le 12 décembre 2019.

Né le 17 novembre 1945 à Mecheria (wilaya de Naâma), M. Abdelmadjid Tebboune débute son parcours scolaire dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, où sa famille a élu domicile après des intimidations et des persécutions du colonisateur français en raison des discours nationalistes de son père et de son appartenance à l'Association des oulémas musulmans algériens.

Il rejoint l'école libre des imams en 1953 et réussit l'examen du cycle moyen en 1957. Il poursuit ses études au Lycée régional, puis au Lycée Benzerdjeb, et obtient son baccalauréat en 1965.

En 1969, il est diplômé de l'Ecole nationale d'administration (spécialité Economie-Finances) dans la deuxième promotion portant le nom du Chahid et héros Larbi Ben M'hidi.

M. Abdelmadjid Tebboune débute sa carrière professionnelle dans le chef-lieu de la wilaya de Béchar, alors dénommée Saoura, englobant Béchar, Tindouf et Adrar. Il poursuit son parcours qu'il a commencé comme administrateur, puis chargé de mission, avant d'être promu au poste de Secrétaire général de la wilaya de Djelfa en 1974.

En 1976, il est muté dans la wilaya d'Adrar au même poste, puis dans la wilaya de Batna en 1977, avant d'occuper la même fonction dans la wilaya de M'Sila en 1982.

Par la suite, M. Abdelmadjid Tebboune occupe respectivement le poste de wali d'Adrar, de Tiaret et de Tizi Ouzou.

Il est nommé ministre délégué chargé des Collectivités locales en 1991, ministre de la Communication et de la Culture en 1999 et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme en 2001.

En 2012, il est a nouveau nommé ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, avant d'occuper, en 2017, le poste de ministre du Commerce par intérim. Le 24 mai 2017, il est nommé Premier ministre.

M. Abdelmadjid Tebboune a brigué la magistrature suprême la première fois à la présidentielle du 12 décembre 2019, qu'il a remportée avec un programme comportant 54 engagements couvrant tous les domaines pour l'édification de l'Algérie nouvelle.

Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune réaffirme la poursuite de la politique sociale

Le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 7 septembre, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est dit déterminé à poursuivre la politique sociale à travers le soutien aux catégories vulnérables, l'augmentation du pouvoir d'achat du citoyen et le renforcement du développement économique dans tous ses aspects.

Dans son intervention lors de l'émission "Expression directe" diffusée par les médias audiovisuels dans le cadre du premier jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a déclaré qu'il s'engage à poursuivre "les réalisations accomplies dans les volets économique et financier", ainsi que "la politique de soutien aux jeunes, la préservation du caractère social de l'Etat et la réalisation des projets d'habitat, toutes formules confondues".

Le candidat indépendant a indiqué qu'il poursuivra la lutte contre les différents fléaux dont la corruption, tout en veillant à la protection des catégories vulnérables notamment les personnes aux besoins spécifiques et les malades.

La poursuite de l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen à travers la réduction de l'impôt sur le revenu et l'augmentation des salaires pour atteindre 100% d'ici 2027, et la revalorisation des pensions de retraite sont autant d'engagements sur lesquels mise le candidat Abdelmadjid Tebboune.

Il s'agit également de poursuivre la réduction du taux d'inflation, "passé de 11% à 6%", à même de renforcer "la politique d'augmentation progressive de la valeur de la monnaie nationale".

Au niveau local, le candidat indépendant s'engage à réviser les codes communal et de wilaya en élargissant les prérogatives des élus de manière à renforcer la démocratie au niveau des communes, et de revoir le découpage administratif.

Par ailleurs, le candidat indépendant a évoqué le bilan de son premier mandat présidentiel, notamment "la récupération des fonds détournés à travers l'émission de près de 285 commissions rogatoires au niveau de 32 pays, lesquelles ont concerné 755 comptes bancaires".

Il a passé en revue "les obstacles rencontrés au début de son précédent mandat présidentiel, dont la crise mondiale induite par le Covid-19, les tentatives de provoquer la pénurie de certains produits de large consommation et les incendies ayant touché certaines wilayas", affirmant que l'Etat algérien "n'a pas abandonné ses citoyens et a œuvré à indemniser les sinistrés".

Sur le volet économique, il a évoqué "le rétablissement de la force financière du pays en termes de réserve de change sans recourir à l'endettement qui pourrait hypothéquer notre position politique".