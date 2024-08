Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Hassani Cherif Abdelaali se lance dans la course à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, aux côtés de deux autres candidats, après avoir rempli toutes les conditions légales requises et réussi à collecter les signatures nécessaires.

Né le 1er novembre 1966 à Magra, dans la wilaya de M'sila (sud-est de la capitale), M. Hassani Cherif est le cinquième président du MSP. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en génie civil obtenu en 1992 à l'Université Mohamed Boudiaf de M'sila, ainsi que d'une licence en sciences juridiques et administratives, décrochée en 2004 à la même université.

Le candidat a rejoint le mouvement des Scouts dans les années 1980 et milité dans le mouvement estudiantin à l'Université de M'sila entre 1987 et 1992.

Après avoir obtenu ses diplômes, M. Hassani Cherif Abdelaâli a occupé différents postes au sein de la Direction des travaux publics de M'sila (1994 à 2002), et adhère, dès son jeune âge, à l'action politique et partisane, en militant au sein des structures locales et de wilaya du MSP.

En 1995, il est nommé membre du bureau de wilaya du MSP à M'sila. De 2002 à 2007, il est élu vice-président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) puis membre à l'Assemblée populaire nationale (APN) de 2007 à 2012.

Il a présidé le bureau de wilaya du parti à M'sila durant le mandat 2008-2013, avant de se voir confier les dossiers de l'organisation et de la numérisation au niveau du bureau national du MSP de 2013 à 2023. Il est par la suite plébiscité président du parti lors de son huitième congrès.

Le candidat entre en lice pour l'élection présidentielle avec son programme "Forsa" (Opportunité), qui vise, selon lui, à ériger l'Algérie en "Etat-Pivot" dans les années à venir.