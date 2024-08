Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont mis en place un riche programme englobant des activités de sensibilisation et des rencontres de proximité à travers les différentes wilayas du pays en vue de sensibiliser toutes les franges de la société à l'importance de participer massivement à la prochaine présidentielle.

Dans une déclaration à l'APS, le Commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui a affirmé que cette campagne de sensibilisation visait essentiellement à sensibiliser les citoyens, notamment les jeunes à "l'importance de se rendre massivement aux urnes pour choisir, en toute transparence et liberté, celui qui est le plus à même de diriger le pays".

Il a également fait savoir que l'Organisation était mobilisée à travers tout le territoire national pour mener cette campagne et expliquer l'importance d'une participation massive à cette élection afin de parachever l'édification de l'Algérie, réaliser le développement, renforcer la stabilité et préserver l'unité nationale.

M. Hamzaoui a précisé, à ce propos, que tous les adhérents participeront aux rencontres de proximité pour tenter de convaincre les électeurs de "l'importance d'aller voter" dans le cadre d'un "dialogue transparent et démocratique".

Dans ce cadre, le commandant général des SMA a rappelé que son organisation avait installé dernièrement une commission regroupant des cadres des scouts pour préparer un document qui englobe des propositions découlant de la vision des SMA et exprimant les aspirations du peuple algérien.

A travers ce document, ajoute-t-il, l'accent a été mis sur la nécessité de renforcer le volet social et de promouvoir le rôle de la société civile dans les différentes échéances nationales décisives.

M. Hamzaoui a, en outre, mis en avant les efforts consentis par les SMA depuis l'annonce de l'organisation d'une élection présidentielle anticipée, citant toutes les rencontres et conférences régionales et nationales organisées en vue de relancer le rôle de ses adhérents dans les activités de sensibilisation.

La réussite de cette élection présidentielle contribuera assurément à "la préservation des acquis réalisés", a-t-il estimé.

Le Moudaf lance, depuis Marseille, la campagne "J'aime Bladi, j'irai voter"

Le Mouvement dynamique des Algériens de France (Moudaf) a lancé jeudi, depuis Marseille, la campagne "J'aime Bladi, j'irai voter", invitant la communauté nationale établie en France à participer massivement à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain.

"Il faut aller voter (...) Nous avons ramené trois médailles (des derniers Jeux olympiques) et nous allons en ramener une quatrième en participant à l'élection présidentielle, et elle sera en or", a déclaré le président du Moudaf, Nasser Khabat, à cette occasion.

"Les Algériens sont debout, (ils) sont avec la patrie et, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes engagés pour le développement du pays et sa souveraineté", a-t-il poursuivi, entouré de plusieurs Algériens enveloppés de l'emblème national.

En mai dernier, le président du Moudaf avait appelé les Algériens, et en particulier les jeunes, à participer en force à l'élection présidentielle.

"Nous avons des élections importantes dans notre pays et il faut qu'elles fassent écho", avait-il indiqué dans une déclaration à la presse.

"Il faut une large participation à cet important rendez-vous, en vue d'impulser notre pays vers l'avant et consolider notre citoyenneté. Nous sommes pleinement conscients que les jeunes sont ceux qui ont leur mot à dire et doivent travailler pour le nouveau projet algérien", a-t-il soutenu.

La campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre a débuté jeudi.

Selon l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le corps électoral compte 23.486.061 électeurs à l'intérieur du pays et 865.490 électeurs à l'étranger.

M. Hassani Cherif appelle au succès de l'échéance pour la préservation du pays

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre, Abdelaali Hassani Cherif, a appelé, jeudi à Alger, lors du premier jour de la campagne électorale, à l'impératif d'assurer le succès de cette importante échéance électorale, pour préserver le pays, sa souveraineté et son unité.

Intervenant devant le siège du Mouvement, pour l'annonce du lancement de la campagne électorale, M. Hassani Cherif a souligné qu'il entamera sa compagne électorale par des rassemblements symboliques dans les wilayas d'Alger et de Blida, rappelant le slogan de son programme électoral "Forsa" (Opportunité), qui constitue, a-t-il dit, "une opportunité pour tous les Algériens d'opérer le changement", appelant l'ensemble des citoyens à "contribuer à la réussite de cette importante échéance pour préserver le pays, sa souveraineté et son unité".

Le candidat à la Présidentielle a entamé sa tournée à Alger par la visite de la maison du défunt moudjahid, Lyes Deriche (membre du groupe des 22), avant de se rendre au Sanctuaire du Martyr où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution.

Ensuite, le candidat du MSP s'est rendu à la place de la Liberté de la presse à la rue Hassiba Ben Bouali, où il s'est recueilli à la mémoire des journalistes martyrs du devoir national, et insisté sur le renforcement de la liberté d'expression, relevant que son programme électoral "prévoit la protection des libertés politiques, syndicales et associatives, outre, les libertés individuelles".

A la place de la Grande Poste, M. Hassani Cherif, qui était accompagné des militants du Mouvement et de ses partisans, a souligné que son programme visait à faire de l'Algérie "un pays émergent jouissant de la stabilité et de la prospérité, un pays qui saura assurer au citoyen sa dignité et ses droits tout en préservant ses libertés".

A la place de l'Emir-Abdelkader, le candidat a fait savoir que son projet politique "a placé l'histoire de l'Algérie au centre de ses préoccupations pour poursuivre la voie tracée par les Chouhada et les héros de la résistance", appelant, sur place, les citoyens à "consulter son programme et à participer massivement au scrutin".

Après avoir échangé avec les citoyens au niveau de la station "Ali-Boumendjel" du métro d'Alger, M. Hassani Cherif s'est rendu à la place des Martyrs, où il a promis "la rénovation de la Casbah pour l'ériger en destination touristique reflétant l'identité de l'Algérie et son histoire".

Au Port d'Alger, dernière halte, le même candidat a mis en avant le volet économique de son programme électoral, affirmant que ce dernier visait à "consacrer une économie diversifiée, à même de réaliser l'autosuffisance et la croissance".

M. Hassani Cherif a mis l'accent sur "la nécessité d'exploiter les capacités, de recourir aux compétences et d'accorder la chance aux jeunes, tout en renforçant les institutions financières et supprimant l'usure dans l'ambition d'adopter un système bancaire solide et de garantir un financement équitable en faveur de tous les projets".

Une forte participation aux urnes prouvera au monde que l'Algérie est forte et protégée (Hassani Cherif)

Le candidat du Mouvement de la société pour la Paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre, Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, jeudi depuis la wilaya de Blida, qu'une forte participation aux urnes prouvera au monde que l'Algérie est "forte et protégée".

Lors d'une visite symbolique au domicile du fondateur du MSP, Mahfoud Nahnah, à l'occasion du premier jour du lancement de la campagne électorale de la Présidentielle, en présence de la famille du Cheikh et des citoyens de la wilaya, M. Hassani Cherif a fait savoir que son programme constituait "une opportunité, pour les algériens, à ne pas rater dans l'objectif de réaliser le décollage dans tous les domaines et d'ériger, ainsi, l'Algérie en puissance dans la région à la faveur de ses positions".

Il a, par la même, appelé tous les Algériens à une mobilisation massive aux urnes pour prouver au monde que l'Algérie est forte et protégée".

A cette occasion, le candidat a, en outre rappelé que la maison du Cheikh Nahnah jouissait d'une "portée symbolique pour le Mouvement et que Feu Nahnah n'était pas seulement un dirigeant du MSP mais également un leader national", mettant en avant l'engagement de son parti à "poursuivre son approche et son idéologie modérées considérant l'Algérie une priorité".

Il a rappelé que l'approche du mouvement "repose sur une dimension nationale, pour laquelle se sont sacrifiés les chouhada, mais aussi sur une autre dimension modérée, qu'avait adoptée le regretté Mahfoud Nahnah, dans l'objectif d'unir les algériens sans disparité aucune", affirmant que sa candidature à l’élection "s'appuie sur cette même approche et orientation".

Dans son programme, M. Hassani Cherif s'engage à "créer de nouvelles opportunités pour le progrès et la prospérité, à travers le renforcement du rôle de l'école de la modération et du juste milieu et la poursuite du combat pour une mutation démocratique et un partenariat politique incarnant le changement, tout en redonnant espoir aux Algériens, notamment aux jeunes et en se mettant au diapason de la transition numérique et scientifique".

Le programme vise à "faire de l'Algérie un Etat pivot au cours des prochaines années", par "la réforme du système politique, la consécration des droits et des libertés et la consolidation des constantes de l'identité nationale" outre l'élaboration d'"une vision de développement global et durable, tendant à garantir la dignité du citoyen, booster l'économie nationale, réaliser l'autosuffisance et associer tous les Algériens au développement et à la prospérité du pays".

Le candidat Youcef Aouchiche s'engage à asseoir les fondements d'un Etat fort de ses institutions

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la Présidentielle du 7 septembre, Youcef Aouchiche, a affirmé, jeudi après-midi à Alger, que "l'édification d'un Etat fort et la consolidation de la confiance citoyen-Etat" constituait la priorité de son programme électoral.

Lors d'une activité de proximité qu'il a animée à Alger au titre du 1e jour de la campagne électorale, M. Aouchiche a souligné que l'objectif qu'il aspirait à réaliser, à travers sa candidature à l'échéance du 7 septembre prochain, était "d'asseoir les fondements d'un Etat fort et de renforcer la confiance entre les Algériens et les institutions de l'Etat".

Il s'est engagé à œuvrer, en cas de son élection à la magistrature suprême du pays, "à réhabiliter les classes moyennes et à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens" et "à réviser le Salaire national minimum garanti (SNMG)".

M. Aouchiche qui a entamé sa campagne électorale par une activité de proximité au niveau des quartiers populaires de la capitale a saisi l'occasion pour échanger des propos avec des citoyens et des jeunes à qui il a expliqué son programme électoral ayant pour slogan "Vision pour demain".