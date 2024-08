Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée aux préparatifs de la prochaine rentrée sociale et à l'examen de décrets exécutifs relatifs aux secteurs des douanes et de la pêche ainsi que d'autres dossiers, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 14 août 2024, une réunion du Gouvernement consacrée, en exécution des directives de Monsieur le Président de la République, à l'examen des préparatifs de la prochaine rentrée sociale 2024-2025, à travers les différentes procédures et mesures proactives ayant été prises par les différents secteurs concernés afin d'assurer les meilleures conditions de la rentrée scolaire, pour les personnes aux besoins spécifiques, ainsi que la rentrée universitaire et de la formation et de l'enseignement professionnels.

Par ailleurs, le Gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, qui vise la révision du cadre réglementaire régissant la profession du commissionnaire en douane, et ce, en vue de renforcer la gouvernance douanière et d'accompagner les évolutions du commerce extérieur, ainsi que son adaptation aux évolutions économiques internationales.

Le Gouvernement a également examiné un décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche, visant à promouvoir les produits de la pêche et développer la pêche en haute mer.

Enfin, le Gouvernement a examiné un certain nombre de mesures relatives au suivi de la mise en œuvre du programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt, décidé par Monsieur le Président de la République, notamment dans sa partie relative au développement du réseau routier, et a également entendu une communication, dans le cadre de la politique de transition énergétique, sur les stations-services de recharge de batteries pour voitures électriques visant une transition progressive vers la mobilité électrique".