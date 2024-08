Le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS), Pr Kamel Sanhadji, a indiqué, mercredi à Alger, que la stratégie nationale de sécurité sanitaire (2025-2030) est un "choix systématique" face aux risques menaçant la santé publique.

La stratégie nationale quinquennale de sécurité sanitaire 2025-2030, qui sera soumise à la fin du mois d'août au président de la République, constitue "un choix systématique face aux risques sanitaires", a affirmé le Pr Sanhadji, lors de son passage au forum du quotidien El-Moudjahid.

Il a précisé que cette stratégie contient "un maximum de données et de recommandations" sur la situation sanitaire du pays et "aidera ainsi à la prise de décisions", tout en œuvrant à la mise en place d'"un système de santé d'anticipation et de résilience pour la protection des générations actuelles et futures des risques sanitaires".

Ces risques sont les pandémies, les changements climatiques et la mauvaise alimentation, a-t-il précisé, faisant savoir que cette stratégie sera mise en œuvre à travers "un plan d'action impliquant tous les départements et secteurs concernés ainsi que la collaboration citoyenne".

La riposte nationale face aux risques sanitaires consistera en un "système d'alerte, de repérage et de veille" qui s'appuie sur les outils modernes que sont les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle (IA), a-t-il expliqué, en mettant l'accent, entre autres, sur l'aspect de la vaccination.

A ce titre, le professeur Sanhadji a fait savoir que l'agence qu'il dirige proposera la réalisation, durant le prochain quinquennat, d'"un centre dédié à la vaccinologie pour faire face aux pandémies menaçant la santé publique ainsi qu'un hôpital destiné au confinement".