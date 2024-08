Trente-neuf (39) agréments pour l'ouverture de nouvelles officines pharmaceutiques privées dans la wilaya d’Ain Defla ont été octroyés, mercredi, à des pharmaciens par les services de la direction de la santé et de la population (DSP).

La première responsable du secteur de la santé, Mellik Naima, a indiqué à l’issue de la cérémonie de remise des agréments organisée à la salle des réunions de la wilaya, que 29 nouvelles officines seront réparties à travers 15 communes de la wilaya, dans le cadre de la circulaire n 3 du 5 novembre 2005 concernant la couverture en officines pharmaceutiques dans les zones enclavées.

Quant aux 10 autres nouvelles officines, elles ont été ouvertes au niveau de 9 communes, a ajouté Mme Mellik, soulignant que cette opération a été réalisée en application de l’arrêté n 2 du 15 janvier 2005 fixant les conditions d’installation, d’ouverture et de transfert d’une officine pharmaceutique.

La DSP a indiqué que ces nouvelles pharmacies ont contribué à l’amélioration de la moyenne de couverture en officines pharmaceutiques qui est passé d’une pharmacie pour 4.254 habitants à une moyenne d’une officine pour 3.633 habitants.

Pour sa part, la sous-directrice de la régulation des activités techniques du ministère de la santé, Oussedik Rachida, a souligné que ces nouvelles installations vont "renforcer encore plus la couverture de la wilaya en officines pharmaceutiques".

Messaoud Belambri, membre du conseil national du syndicat national des pharmaciens d’officine (SNAPO), a déclaré que "l’officine contribue à l’amélioration de la couverture sanitaire en coordination et dans la continuité du système de santé assuré par l’Etat". Il a souligné à l’occasion le rôle "important et essentiel" que joue le pharmacien d’officine au sein du système de santé et sa "contribution dans le développement du système du tiers payant". L’ouverture de près d’une quarantaine d’officines pharmaceutiques "permettra de générer plus de 240 postes d’emplois", a fait savoir le responsable du bureau du Snapo à Ain Defla, M. Benhadj Amar Merouane.