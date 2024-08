L'ancien attaquant de l'équipe nationale de football des années 1970 Sid Ahmed Belkedrouci, est décédé ce mardi à l'âge de 73 ans, a annoncé son ancien club le MC Oran mardi dans un communiqué.

Ancien joueur de plusieurs clubs de l'Ouest du pays tels que le RCG Oran (1966-1969), le GC Mascara (1969-1971), et le MC Oran à deux reprises (1971-1977) et 1978-1979), Belkedrouci compte 20 sélections avec les "Verts" de 1974 à 1979 pour un bilan de 7 buts.

En finale des Jeux africains disputée le 28 juillet 1978 au stade olympique du 5-juillet d'Alger, il avait été l'auteur de la passe décisive de l'unique but inscrit par Ali Bencheikh face au Nigeria (1-0).

Il avait terminé meilleur buteur du championnat d'Algérie sous le maillot du MCO en 1973 en compagnie d'Abdelhafid Fendi (MO Constantine) et Mourad Derridj (JS Kabylie) avec 14 buts chacun, et co-meilleur buteur en 1975 en compagnie de l'ancien meneur du jeu de RC Kouba Boualem Amirouche (18 buts). Côté palmarès, il avait remporté la Coupe d'Algérie 1975 avec le MCO aux dépens du MO Constantine (2-0), en marquant le deuxième but de son équipe à la 83e minute de jeu.