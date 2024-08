Al-Ahli Djeddah s'est incliné en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite de football, après sa défaite face Al-Hilal (1-1, aux t.a.b : 1-4), mardi soir au stade de la cité de l'Emir Sultan Ben Abdelaziz à Abha.

Al-Ahli a ouvert le score par le Brésilien Roberto Firmino sur une passe lumineuse de l'ailier international algérien Riyad Mahrez (66e). Le buteur Serbe d'Al-Hilal Aleksander Mitrovic a égalisé en fin de match (90e).

Al-Hilal affrontera en finale le vainqueur de l'autre demi-finale, prévue mercredi au stade d'Abha entre Al-Nasr et Al-Taâwoun (17h15, heure algérienne). La finale se jouera samedi.

Riyad Mahrez avait a terminé meilleur passeur du championnat saoudien de football (Saudi Pro League) du dernier exercice 2023-2024 avec 13 offrandes, devant le milieu offensif portugais d'Al-Hilal Ruben Neves (12 passes), et l'attaquant vedette portugais d'Al-Nasr Cristiano Ronaldo (11 passes).

Mahrez avait rejoint les "Vert et Blanc" en juillet 2023 pour un contrat de quatre saisons en provenance du club anglais de Manchester City, contre un chèque de 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Pour sa première saison en Arabie saoudite, Mahrez a également inscrit 11 buts en championnat, et a contribué à la réalisation de 24 buts, en 32 matchs joués.