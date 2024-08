La JS Kabylie effectuera un stage précompétitif à Kartepe (Turquie) du 16 août au 1er septembre prochain, en vue de la nouvelle saison 2024-2025 de la Ligue 1 Mobilis de football, dont le coup d'envoi sera donné le 21 septembre, a annoncé le club mercredi dans un communiqué.

"Après les deux premiers stages d'intersaison qui se sont déroulés respectivement à Tizi-Ouzou, puis à L'ESHRA (Ecole supérieure d'hôtellerie et restauration, NDLR) d'Aïn Benian, la JSK effectuera un troisième stage de préparation en Turquie, précisément à Kartepe dans la province de Kocaeli, et ce, du 16 août au 1er septembre", a précisé la JSK sur sa page officielle Facebook.

La direction a confié la barre technique au technicien algérien Abdelhak Benchikha, assisté de Mohamed Lacet et Farid Zemiti.

En matière de recrutement, la JSK s'est montrée parmi les clubs les plus actifs dans le marché des transferts, avec l'arrivée de neuf nouvelles recrues, dont le gardien de but Gaya Merbah, les défenseurs Mohamed Amine Madani, Mohamed Réda Hamidi, et Idir Mokeddem, le milieu offensif Aïmen Abdelaziz Lahmeri, le milieu de terrain malien Sadio Kanouté, et l'attaquant Lounas Adjout.

L'actionnaire majoritaire du club, ATM Mobilis, a décidé de mettre le paquet pour permettre à l'équipe de jouer les premiers rôles lors du prochain exercice, d'autant que le dernier titre de champion remonte à 2008, alors que la dernière Coupe d'Algérie avait été remportée en 2011. Lors de la défunte saison, la JSK s'est contentée de la 6e place au classement final, en compagnie du Paradou AC, avec 42 points chacun.