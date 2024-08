Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, et le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, ont présidé, mercredi au siège du Conseil à Alger, une réunion de coordination concernant les activités à venir des deux chambres du Parlement entrant dans le cadre de la diplomatie parlementaire, indique un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

"Cette réunion vise à renforcer la participation positive de l'Algérie dans les forums parlementaires régionaux et internationaux", a précisé la même source, notant que l'événement s'est tenu en présence des présidents des commissions des affaires étrangères des deux chambres, de membres des deux chambres, ainsi que de représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation des activités internationales des deux chambres du Parlement avant l'ouverture de la prochaine session parlementaire, a-t-on précisé. "Elle a pour objectif d'harmoniser les visions en vue d'assurer une meilleure représentation du Parlement algérien dans les organisations et assemblées parlementaires internationales, africaines, arabes et méditerranéennes, dont il est membre (au niveau africain, arabe, européen/méditerranéen, ainsi qu'international)", indique, en outre, le communiqué.

"L'objectif est de soutenir la diplomatie officielle dans son action active et son engagement extérieur soutenu, sous la supervision et conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, contribuer à la défense des principes, positions et intérêts de l'Etat algérien, ainsi que les causes justes dans le monde, notamment la lutte contre le colonialisme et la consécration du droit des peuples à l'autodétermination", poursuit le texte. La réunion de coordination entre les deux chambres du Parlement a permis d’aborder les principaux points du programme d'activités parlementaires internationales à venir, incluant des événements importants organisés par divers organisations et forums parlementaires régionaux et internationaux dont le Parlement algérien est membre, lit-on dans le même communiqué.

Et de poursuivre : "Elle a également constitué une opportunité pour les présidents des deux chambres du Parlement de relever avec fierté le retour de l'Algérie à sa place naturelle de leadership de la région, du continent et du monde, en alignant ses politiques étrangères avec ses principes issus de son héritage novembriste", faisant remarquer que "les résultats obtenus au plus haut niveau de la diplomatie parlementaire illustrent clairement la vitalité et l'efficacité de la diplomatie de la nouvelle Algérie sous l’égide du Président Abdelmadjid Tebboune". La réunion a permis, en outre, de discuter et de procéder à un échange de points de vue sur la situation actuelle et les perspectives de l’activité parlementaire commune bilatérale et multilatérale. "Elle a permis sur un autre volet d’explorer les voies et moyens à même de permettre d'obtenir de nouveaux acquis lors des prochaines échéances, consacrant ainsi le rôle de leader joué par la diplomatie algérienne dans diverses instances internationales et continentales, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, pour défendre la liberté et la souveraineté des nations, soutenir le droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, tout en réaffirmant le principe de non-ingérence dans les affaires internes des Etats et en privilégiant les solutions pacifiques et négociées aux conflits internationaux et régionaux", a ajouté le communiqué.

Les présidents des deux chambres du Parlement ont également souligné "la nécessité d'adopter le principe d'égalité et de réciprocité dans les relations diplomatiques parlementaires au sein des différentes instances internationales, et ont insisté sur l'importance pour la diplomatie parlementaire de mettre en valeur les atouts économiques et les opportunités d'investissement de l'Algérie, en cohérence avec la priorité donnée à la diplomatie économique et à l’indépendance des décisions politiques et économiques", conclut la même source.