Le poète Abou El Kacem Khemar, de son vrai nom Mohamed Belkacem Khemar, s'est éteint, mardi, à l'âge de 94 ans, a t-on appris auprès de son entourage.

Né à Biskra en 1931, le défunt s'est fait connaitre par ses créations poétiques à partir des années 1960.

Il fait ses premières études dans sa ville natale puis rejoint le Collège Ibn Badis de Constantine avant de se rendre en Syrie pour poursuivre ses études secondaires à Alep et universitaires à Damas où il a obtenu son diplôme de Licence en Psychologie.

En Syrie, le poète a travaillé dans l'enseignement pendant quatre ans, ainsi que dans la presse en tant que responsable au bureau du Front de Libération nationale (FLN) à Damas.

De retour en Algérie, il occupe différents postes dans plusieurs ministères dont la Communication et la Culture.

Il s'est fait également connaitre par ses contributions dans des journaux et en tant que responsable dans la revue "ALWAN", outre ses productions audiovisuelles au profit de la radio et de la télévision algériennes.

Dans ses recueils de poèmes (plus d'une dizaine de recueils), le défunt traite de divers sujets notamment l'amour de la patrie, les exploits et les hauts faits du peuple algérien dont "Dhilal oua Asdaa" (ombres et échos) en 1969, "Malhamet el boutoula oua el hob" (épopée de l'héroïsme et de l'amour) en 1984 et "Mawawil lil hob wa el hozn" (Mélodies pour l'amour et le chagrin) en 1994.