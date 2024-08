La Commission algérienne de Sélection des Œuvres pour les Oscars a annoncé, mardi dans un communiqué, l’ouverture des candidatures pour le choix du film long métrage qui représentera l’Algérie à la 97e édition des Oscars dans la catégorie "Meilleur Film International".

Sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts et en partenariat avec le Centre Algérien de Développement du Cinéma (CADC), cette commission, chargée par l’"Academy of Motion Picture Arts and Sciences", est présidée par le réalisateur-producteur, Belkacem Hadjadj, avec pour président d’honneur, le grand cinéaste, Mohamed Lakhdar Hamina.

Une plateforme, pouvant être consultée à l’adresse, "www.algerian-sc.com, qui contient la liste des membres de la commission, les informations et règlements nécessaires au dépôt des candidatures, ainsi qu’un formulaire d’inscription à télécharger et à remplir dûment, "est disponible sur La Toile, depuis mardi 13 août 2024", précise le communiqué.

La commission informe les producteurs-postulants à la représentation de l’Algérie à la 97ème édition des Oscars, que la date limite du dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 1er septembre 2024.