Le président iranien Massoud Pezeschkian et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont discuté des relations bilatérales et des développements en Asie de l'Ouest et dans le monde, y compris la situation en Palestine, selon un communiqué publié mardi sur le site officiel de la présidence iranienne.

Dans un entretien téléphonique lundi soir, les deux parties ont discuté des moyens d'améliorer les relations entre l'Iran et le Royaume-Uni, et d'assurer la paix et la stabilité en Asie de l'Ouest et dans le monde, selon le communiqué.

Le président iranien a exprimé sa volonté d'améliorer les relations bilatérales et de reprendre les pourparlers pour une relance de l'accord sur le nucléaire de 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales, soulignant que la clé pour faire des négociations sur le nucléaire un succès était que toutes les parties honorent leurs engagements.

Il a jugé "irresponsable et en contradiction avec le droit international" le silence des organisations internationales à l'égard des "crimes inhumains et sans précédent à Ghaza et des actes terroristes dans la région" perpétrés par les forces sionistes, ainsi que le soutien de certains pays occidentaux à l'entité sioniste, estimant qu'une telle approche a mis en danger la paix et la sécurité dans la région et dans le monde en encourageant l'entité sioniste à poursuivre ses crimes.

De son côté, le Premier ministre britannique a appelé à la cessation du conflit et à un début rapide de la livraison d'aides aux habitants de Ghaza, appelant l'Iran à contribuer davantage à ces processus.

M. Starmer a exprimé la volonté de son pays de promouvoir ses relations avec l'Iran, et l'espoir que les nouveaux ambassadeurs des deux pays débuteraient leur mission aussi tôt que possible.