Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a appelé à mobiliser les efforts pour permettre à l'Etat de Palestine de trouver sa place en tant que membre à part entière à l'ONU, à l'issue de sa rencontre mardi à Moscou avec les ambassadeurs arabes accrédités en Russie.

Lors de cette rencontre tenue en marge de sa visite officielle en Russie, M. Abbas a informé les ambassadeurs arabes de l'évolution de la question palestinienne et des conditions difficiles en Palestine à la lumière de l'agression sioniste en cours depuis le 7 octobre 2023 dans la bande de Ghaza, de l'escalade des attaques des colons terroristes et des forces d'occupation contre le peuple palestinien en Cisjordanie et à El-Qods occupée, selon l'agence de presse Wafa.

Le président palestinien a également passé en revue "les efforts déployés à tous les niveaux pour mettre fin à l'agression sioniste, à la guerre de génocide et apporter immédiatement de l'aide dans la bande de Ghaza", d'après Wafa.

Il a en outre saisi l'occasion pour souligner "l’importance de mobiliser les efforts pour soutenir la démarche de l’Etat de Palestine visant à devenir membre à part entière des Nations unies, ainsi qu’à obtenir une plus grande reconnaissance internationale" de l’Etat palestinien.

Cisjordanie occupée : l'armée d'occupation sioniste prend d'assaut la ville d'Al-Bireh

Une force de l'armée sioniste a pris d'assaut mercredi la ville d'Al-Bireh, au centre de la Cisjordanie occupée, et a attaqué des locaux commerciaux, ont rapporté des médias locaux.

Selon les mêmes sources, un nombre de véhicules de l'occupant sioniste avait pris d'assaut la ville d'Al-Bireh, près de Ramallah, notant que les forces sionistes ont attaqué des locaux commerciaux du centre-ville et les ont fouillés.

L'armée d'occupation sioniste mène généralement des raids dans les villes et villages de Cisjordanie occupée, perquisitionne les magasins et les maisons et arrête les Palestiniens.

Depuis l'aube de mercredi, l'armée d'occupation sioniste mène une opération militaire dans la ville de Tubas et dans la localité de Tammoun au nord de la Cisjordanie occupée, faisant 4 martyrs, selon un bilan provisoire.

Ainsi, le bilan des martyrs palestiniens en Cisjordanie occupée s'est élevé à 629, depuis que l'armée d'occupation sioniste a étendu ses opérations en Cisjordanie parallèlement à sa guerre dévastatrice dans la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre 2023.

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre l'enclave assiégée, qui a fait plus de 132 000 martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière.

Au mépris de la communauté internationale, l'occupant sioniste poursuit la guerre, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à y mettre fin immédiatement, ainsi que les ordres de la Cour internationale de Justice de prendre des mesures pour prévenir les actes à caractère génocidaire et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Ghaza.

ONU: la Chine exhorte les Etats-Unis à presser l'entité sioniste de cesser son agression contre Ghaza

Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Fu Cong, a exhorté les Etats-Unis à prendre des "mesures sincères et responsables" pour presser l'entité sioniste d'arrêter "dès que possible" ses opérations militaires dans la bande de Ghaza, théâtre d'une agression génocidaire depuis plus de dix mois.

S'exprimant lors d'une séance d'information mardi du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation au Moyen-Orient, dont la question palestinienne, M. Fu Cong, a "fermement condamné" l'attaque sioniste perpétrée le week-end dernier contre l'école Al-Tabaieen dans la ville de Ghaza, qui a fait plus de 100 martyrs, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Il a souligné que "les civils et les infrastructures civiles ne doivent pas être la cible d'opérations militaires", ajoutant qu'il s'agissait-là d'une "ligne rouge" en vertu du droit humanitaire international.

Pour lui, "attaquer des écoles où un grand nombre de civils cherchent refuge, encore et encore, est un acte odieux".

"Un cessez-le-feu immédiat et durable est ce à quoi la population de Ghaza aspire et c'est ce qui fait l'objet d'un consensus écrasant de la part de la communauté internationale", a ajouté le diplomate chinois.

Il y a deux mois, lorsqu'ils ont défendu la résolution 2735 du Conseil de sécurité de l'ONU, les Etats-Unis ont affirmé que l'entité sioniste, avait accepté un accord de cessez-le-feu, a rappelé le diplomate chinois. "Mais la réalité est tout autre", a souligné M. Fu, qui a exhorté Washington, en tant que principal fournisseur d'armes de l'entité sioniste, à prendre "des mesures sincères et responsables".

Par ailleurs, Fu Cong a souligné que la clé pour éviter la détérioration et l'escalade de la situation résidait dans l'obtention "sans délai" d'un cessez-le-feu global et durable dans la bande de Ghaza.

"La Chine œuvrera sans relâche à mettre fin aux combats à Ghaza, atténuer la catastrophe humanitaire, mettre en œuvre la solution à deux Etats et parvenir à une paix, une stabilité et une sécurité à long terme au Moyen-Orient", a-t-il conclu.

Agression sioniste contre Ghaza : deux membres de la Défense civile tombent en martyrs à Rafah

La Défense civile de Ghaza a annoncé mercredi que deux de ses membres sont morts en martyrs à la suite de tirs de l'armée sioniste dans la ville de Rafah, au sud de la bande, portant le bilan à 82 depuis le 7 octobre dernier.

La direction générale de la défense civile de Ghaza a annoncé "la mort en martyrs de Suhaib Abu Taqiya et Hussein Diab Abu Jamous, sous les balles des forces d'occupation, dans la ville de Rafah".

Elle a ajouté : "Avec la mort d'Abou Taqiya et d'Abou Jamous, le nombre de martyrs de la guerre s'élève à 82 au sein de la Défense civile de Ghaza. Ils ont été tués alors qu'ils travaillaient toujours pour fournir un service humanitaire à notre peuple à Ghaza".

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza depuis le 7 octobre 2023, faisant plus de 132 000 victimes entre martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu de destruction massive et de famine meurtrière.

Cisjordanie occupée : trois Palestiniens tombent en martyrs dans une attaque de drone de l'entité sioniste

Au moins trois Palestiniens sont tombés en martyrs mercredi dans une attaque de drone de l'entité sioniste ayant visé un groupe de jeunes dans la localité de Tammoun, au sud-est de la ville de Tubas en Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Des sources sécuritaires, qui ont fait état de la mort des trois martyrs Palestiniens, ont indiqué que les forces d'occupation ne veulent pas restituer leurs corps, tandis que le Croissant-Rouge Palestinien a souligné que l'entité sioniste empêche ses équipes d'atteindre l'endroit ciblé, précise Wafa.

Depuis mardi soir, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs à Anata, Tubas et Tammoun, ce qui porte le bilan des martyrs en Cisjordanie occupée à 629, dont 146 enfants et 9 femmes, depuis le 7 octobre 2023, ajoute la même source.

ONU: Riyad Mansour souligne la nécessité de prendre "des mesures strictes" contre l'entité sioniste

Le représentant palestinien auprès des Nations unies, l'ambassadeur Riyad Mansour, a souligné devant le Conseil de sécurité la nécessité de prendre "des mesures strictes" contre l'entité sioniste qui ne cesse de cibler les Palestiniens et de commettre des crimes, notamment dans la bande de Ghaza.

Lors de la session d'urgence mardi du Conseil de sécurité de l'ONU sur la récente escalade sioniste en Palestine occupée, notamment le ciblage de l'école Al-Tabaeen dans le quartier d'Al-Daraj, Riyad Mansour a exprimé "sa désapprobation face à l'incapacité du Conseil à agir pour mettre fin à l'agression" sioniste.

Et de souligner que "rien ne peut justifier les actions (de l'entité sioniste), qui ignorent les condamnations et les résolutions du Conseil".

Le diplomate palestinien a appelé à "imposer des sanctions aux auteurs de crimes de guerre afin de mettre fin au +génocide+ dont sont victimes les Palestiniens".

Samedi dernier, l'armée d'occupation a perpétré un massacre dans l'école Al-Tabaeen, faisant plus de 100 martyrs et des centaines de blessés, alors que des citoyens palestiniens accomplissaient la prière d'el-Fadjr.

Ce massacre a provoqué l'indignation de l'ensemble de la communauté internationale sur fond d'appels à la protection du peuple palestinien et à sanctionner l'entité sioniste pour ses crimes odieux en Palestine occupée.

Ghaza: refus d'autoriser un tiers des missions d'aide humanitaires (ONU)

Les autorités d'occupation sionistes ont refusé l'accès à Ghaza à environ un tiers de toutes les missions d'aide depuis début août, une mesure qui perpétue le "cycle continu de privation et de détresse" pour la population de l'enclave palestinienne déchirée par dix mois d'agression sioniste, ont alerté des agences humanitaires des Nations unies.

Le dernier rapport de situation du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) note que les difficultés d'accès à Ghaza, dues à l'intensité des hostilités, à la division entre le nord et le sud et aux fréquents ordres d'évacuation, entravent gravement l'acheminement de l'aide humanitaire vitale à des centaines de milliers de personnes vulnérables dans toute la bande de Ghaza.

Entre le 1er et le 11 août, l'occupant sioniste a refusé l'accès au nord de Ghaza à 32 des 85 missions d'aide humanitaire coordonnées. Treize autres ont été entravées par les sionistes et six annulées pour des raisons logistiques et de sécurité, selon l'OCHA.

En outre, sur les 122 missions d'aide humanitaire coordonnées dans les zones du sud de Ghaza, 36 ont été refusées, 8 entravées et 15 annulées.

Au total, les missions refusées (68) représentent environ un tiers des missions prévues depuis le 1er août.

Le blocage des missions d'aide "compromet les efforts déployés pour répondre aux besoins humanitaires urgents", a fait valoir l'OCHA.

Selon le bureau, les effets cumulés des restrictions d'accès compromettent les efforts déployés pour répondre aux besoins humanitaires urgents, perpétuant ainsi un cycle continu de privation et de détresse parmi les personnes touchées dans l'ensemble de la bande de Ghaza. Ces derniers développements surviennent au moment où l'armée d'occupation a ordonné l'évacuation de certaines parties de la ville de Khan Younes, dans le sud de l'enclave.