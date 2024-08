Le Conseil de sécurité de l'ONU, se réunira mercredi, pour une séance d'information publique, suivie de consultations à huis clos sur le Soudan du Sud, et le dernier rapport du Secrétaire général sur la mission des Nations unies dans ce pays (UNMISS), portant sur les développements survenus entre le 16 février et le 15 juillet derniers.

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan du Sud, et Chef de l'UNMISS, Nicholas Haysom, le Président intérimaire de la Commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée (RJMEC), le Général de division (à la retraite) Charles Tai Gituai, et le Directeur de la Division des opérations et du plaidoyer du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Edem Wosornu, sont les intervenants prévus.

Le 4 août 2022, tous les signataires de l'Accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS) ont accepté une feuille de route prolongeant la période de transition de 24 mois afin de mettre en œuvre les principales tâches en suspens.

La période de transition initiale convenue dans le R-ARCSS a pris fin le 22 février 2023, tandis que la période de transition prolongée devrait se terminer le 22 février 2025, les premières élections étant prévues pour décembre 2024. Selon le rapport du Secrétaire général, la mise en œuvre des critères essentiels définis dans la R-ARCSS, nécessaires à la tenue des élections en décembre, reste limitée.

Malgré des retards importants, le rapport du Secrétaire général reconnaît les mesures prises pour rendre opérationnels les principaux organes électoraux et politiques.

Lors de la réunion, M. Haysom devrait informer les membres sur les pourparlers de médiation de haut niveau (connus sous le nom d'initiative Tumaini) entre le gouvernement de transition revitalisé d'unité nationale (R-TGoNU) et les non-signataires de la R-ARCSS, lancés le 9 mai sous les auspices du Kenya.

Par ailleurs, M. Wosornu et les membres du Conseil devraient exprimer leur inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire dans le pays et à l'augmentation de l'insécurité alimentaire. La situation risque d'être aggravée par les inondations prévues entre juillet et décembre, qui pourraient toucher environ 3,3 millions de personnes.

Le gouvernement étudie "la faisabilité" des élections prévues en décembre (présidence)

Le gouvernement du Soudan du Sud étudie "la faisabilité" des élections prévues en décembre, a annoncé mardi, la présidence après des entretiens entre le chef de l'Etat Salva Kiir et des dirigeants des partis politiques.

"La présidence, en collaboration avec les dirigeants des principaux partis politiques, a décidé de demander un avis technique aux institutions électorales sur la faisabilité de la tenue des prochaines élections", a-t-elle affirmé dans un communiqué, relayé par des médias.

"Cette décision vise à fournir un calendrier réaliste sur lequel les dirigeants politiques pourraient s'entendre pour les élections", explique le texte, citant le ministre des Affaires gouvernementales, Martin Elia Lomuro.

Selon l'accord de paix de 2018, le Soudan du Sud est dirigé par un gouvernement d'union nationale intégrant Salva Kiir (président) et Riek Machar (premier vice-président), avec pour mission de mener à bien une "transition" s'achevant par des élections.

Le gouvernement a plusieurs fois repoussé la fin de cette période de "transition". La dernière extension fixait son échéance à février 2025 après des élections en décembre 2024. Aucun consensus n'existe sur la tenue de ces élections, ni sur leur nature (présidentielle, législatives, élections des gouverneurs...).

Riek Machar a annoncé en mars qu'il boycotterait tout scrutin tant que les dispositions-clés de l'accord de paix ne seront pas en vigueur.

Le président Salva Kiir a, lui, assuré de sa volonté de tenir des élections en décembre. Un Conseil des partis politiques et une commission électorale ont été créés, et l'inscription sur les listes électorales annoncée pour débuter en juin est cependant, au point mort.