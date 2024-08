Le risque de propagation de la polio dans la bande de Ghaza, dévastée par une guerre génocidaire sioniste, reste élevé à moins qu'une réponse urgente et globale ne soit apportée à cette grave menace sanitaire, ont déclaré mercredi des organisations humanitaires de l'ONU.

"Au moins deux doses de vaccin seront nécessaires pour stopper la transmission", ont expliqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dans une mise à jour.

"Trois cas de paralysie ont été signalés fin juillet par les autorités sanitaires de Ghaza et des échantillons ont été envoyés en Jordanie pour y être analysés. La paralysie flasque aiguë peut avoir de nombreuses causes, dont le poliovirus", selon l'OMS.

L’agence de santé des Nations Unies a noté précédemment que "même si Ghaza avait une excellente couverture vaccinale contre la polio avant la guerre, des mois de combats ont créé l’environnement parfait pour que le vaccin antipoliomyélitique affaibli mute en une version plus forte capable de provoquer une paralysie chez ceux qui ne sont pas complètement immunisés".

L'OMS et l'UNICEF ont également exprimé leur inquiétude quant à tout retard dans la livraison du vaccin contre la polio et du matériel vital de la chaîne du froid dans un contexte de guerre dans l'enclave.

Des pauses humanitaires "doivent être mises en place pour vacciner les enfants afin d'atténuer le risque de transmission", ont insisté les agences de l'ONU.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 39.965 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 39.965 martyrs et 92.294 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué mercredi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 2 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 36 martyrs et 54 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.