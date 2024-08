Le ministère somalien de la Santé et des Services sociaux a lancé une campagne de sensibilisation sur le mpox (longtemps appelé variole du singe), qui est devenu une urgence de santé publique en Afrique dans un contexte de forte augmentation de la transmission transfrontalière.

Selon une alerte sanitaire du ministère publiée mardi, la campagne fournira des informations sur les symptômes du virus, les mesures préventives, ses risques et la manière dont le mpox se transmet.

Le ministère a souligné que son équipe de surveillance n'a détecté ni signalé aucun cas de la maladie en Somalie.

"Cependant, le Kenya, un pays voisin, a confirmé la présence de la maladie avec un cas. Par conséquent, le ministère de la Santé considère la situation comme une menace sanitaire importante qui nécessite une vigilance totale", a-t-il ajouté.

Le ministère a également indiqué que ses agents de santé utiliseraient les réseaux sociaux, des affiches et des brochures pour diffuser des informations dans tout le pays sur le mpox, dont la prévention et le contrôle reposent sur la sensibilisation des communautés et l'éducation des agents de santé pour prévenir l'infection et en arrêter la transmission.

Le ministère a exhorté les Somaliens à consulter immédiatement un médecin s'ils présentent des symptômes du virus et à suivre les mesures préventives recommandées.