Les vaccins destinés à endiguer l'épidémie de mpox (variole du singe) qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) et dans les pays voisins pourraient ne pas atteindre ce pays d'Afrique centrale avant plusieurs mois, rapportent mercredi des médias citant des sources.

Mardi, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré pour la première fois une urgence de santé publique de portée continentale, et mercredi, un groupe dirigé par l'OMS se réunit pour décider si elle représente une menace mondiale.

"Il est important de déclarer l'état d'urgence car la maladie se propage", a déclaré Jean-Jacques Muyembe-Tamfum, directeur de l'Institut national pour la recherche biomédicale (INRB) de la RDC cité par des médias. Il a dit espérer que "toute déclaration contribuerait à fournir davantage de fonds pour la surveillance et à soutenir l'accès aux vaccins dans le pays".

Mais il a reconnu que "le chemin à parcourir n'était pas facile dans un immense pays où les installations de santé et les fonds humanitaires sont déjà mis à rude épreuve par les conflits et les épidémies de maladies comme la rougeole et le choléra".

L'Africa CDC a déclaré la semaine dernière avoir reçu 10,4 millions de dollars de financement d'urgence de l'Union africaine pour sa réponse au mpox, et son directeur général Jean Kaseya a déclaré mardi qu'"il existait un plan clair pour obtenir 3 millions de doses de vaccin cette année, sans donner plus de détails".

Toutefois, des sources impliquées dans la planification du déploiement de la vaccination en RDC ont déclaré que "seulement 65 000 doses seraient probablement disponibles à court terme et qu'il était peu probable que les campagnes commencent avant octobre au plus tôt".