Les travaux de réalisation d’un hôpital d’une capacité de 60 lits ont été lancés courant cette semaine dans la commune de Tadjenanet (Sud de Mila), a déclaré mardi le directeur local des équipements publics, Abdelaâli Boufrioua.

Selon le même responsable, une enveloppe financière de près de 1,5 milliards DA a été octroyée à l’étude, la réalisation et le suivi de cet hôpital retenu pour la wilaya de Mila au titre de l’exercice 2023.

Le cahier des charges de ce projet fixe à 15 mois le délai de réalisation de cet équipement public, selon la même source

qui a indiqué que "l’entreprise de réalisation s’est engagée à le livrer avant la fin des délais contractuels pour en permettre la mise en service dans les plus proches délais".

Cette structure hospitalière permettra à terme d’améliorer la prise en charge sanitaire des habitants de cette commune à forte densité urbaine ainsi que des communes limitrophes et leur éviter les déplacements vers d’autres wilayas, a-t-on fait savoir.

Les préparatifs sont en outre en cours pour lancer les travaux de réalisation de deux autres hôpitaux dans les communes de Teleghema et Minar Zerza et la direction des équipements publics s’attèle à parachever les procédures légales pour en engager les travaux "au plus vite", a-t-on ajouté.