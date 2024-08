Un cinquième groupe d’estivants de la wilaya d’El-Meniaa a pris le départ mardi soir vers la ville côtière de Zéralda (wilaya d’Alger), dans le cadre des camps d’été au profit des enfants du Sud, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS).

Composé de 150 enfants (filles et garçons), issus de familles nécessiteuses, d’élèves des écoles coraniques, d’adhérents aux établissements de jeunes ainsi que des scouts et des membres d’associations, ce groupe a embarqué à bord de trois bus, accompagné de six encadreurs et animateurs du secteur de la Jeunesse et des Sports, a-t-on précisé.

Les estivants bénéficieront, durant une dizaine de jours, d’un riche programme récréatif et culturel devant meubler leur séjour dans cette ville côtière, a indiqué le DJS de la wilaya, Abdelkader Zenguat.