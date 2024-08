Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont arrêté trois (3) individus soupçonnés d'avoir provoqué des incendies au niveau d'espaces forestiers dans la région de Draâ-El-Mizan au sud-est de la wilaya, a indiqué, mardi, un communiqué du Groupement territorial de ce corps sécuritaire.

Selon le communiqué du Bureau de l'information et de la communication, les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté trois (3) individus pour avoir mis le feu à travers plus de 10 hectares de surfaces forestières dans le village de Tazrout (commune de Draâ-El-Mizan).

Les faits de cette affaire remontent à dimanche soir vers 22h, lorsque (3) individus âgés entre 21 et 38 ans fêtaient le mariage de leur ami (S.B), en allumant des feux d'artifice avant de les jeter dans les broussailles à Tazrout (commune de Draâ-El-Mizan), ce qui a provoqué un incendie et entrainé des pertes matérielles dont plus de 10 hectares de surfaces forestières ravagées.

Les investigations menées par les éléments de la section territoriale de la Gendarmerie nationale de Draâ-El-Mizan, en coordination avec le service de recherche et d'investigations de la GN de Tizi-Ouzou, ont permis d'arrêter, en un temps record, les suspects, qui ont reconnus les faits qui leur sont reprochés, a précisé le communiqué.

Les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes, après parachèvement de l'enquête, ajoute le communiqué.

Pour rappel, les services de la Protection civile étaient intervenus à 22h, immédiatement suite à l'incendie déclaré au village Tazrout, en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires consistant en 25 pompiers, sept (7) Camions citerne, et une ambulance pour l’extinction des feux.