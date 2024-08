L'Université Mohamed-Boudiaf de M'sila devrait accueillir 8.294 nouveaux étudiants lors de la rentrée universitaire 2024-2025, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de cet établissement d'enseignement supérieur.

Ce nombre de nouveaux étudiants sera affecté, à l'issue de l'opération d'orientation, dans les différentes facultés, spécialisations et instituts de l'Université, en l'occurrence les sciences et la technologie, les mathématiques, l'informatique, les sciences humaines et sociales, le droit, les sciences politiques, les sciences économiques, commerciales et de gestion, les lettres et les langues, selon la même source.

La cellule de communication a également fait savoir que l'Université Mohamed-Boudiaf accueillera également de nouveaux étudiants dans les Instituts de gestion et des technologies urbaines, ainsi que des sciences et activités physiques et sportives, et à l'annexe de la faculté de médecine, en plus des spécialisations dans les sciences de gestion, d'administration des affaires, de langue Anglaise, de mathématiques appliquées, de sciences économiques, de droit et d'informatique.

Le recteur de cet établissement d'enseignement supérieur, Amar Boudalaâ, affirmant que tous les moyens ont été mis en place pour accueillir les nouveaux étudiants dans les meilleures conditions et réussir la prochaine rentrée universitaire, a souligné qu'une cellule a été créée pour assister les nouveaux bacheliers, les orienter pour les inscriptions et les accompagner lors de leurs premiers pas à l'Université.

El-Oued : Plus de 5.800 nouveaux inscrits à l’université

Pas moins de 5.816 nouveaux inscrits devront rejoindre l’université Chahid Hamma Lakhdar à El-Oued, au titre de la saison universitaire 2024/2025, a-t-on appris mardi des responsables de cette institution de l’enseignement supérieur.

Ils représentent le nombre total des bacheliers orientés vers les 21 filières dispensés au niveau des facultés de cette université, traduisant la satisfaction de leurs vœux d’inscription universitaire, a assuré le chargé de communication à l’université d’El-Oued, Khelifa Gâayed.

Les nouveaux inscrits sont répartis sur huit facultés, à savoir celles des Sciences humaines et sociales (1.028 inscrits), Lettres et langues (850), Sciences économiques, gestion et sciences commerciales (800), Sciences de la nature et de la vie (798), Technologies (654), Sciences exactes (604), Droit et sciences politiques (567) et Sciences islamiques (515), a-t-il détaillé.

L’université d’El-Oued, qui avait été renforcée l’an dernier d’une annexe de la faculté de médecine de l’université de Batna et d’une école supérieure d’agriculture saharienne, verra aussi ses effectifs enseignants consolidés cette année de 43 postes budgétaires ouverts aux diplômés de doctorat.

Au moins 221 enseignants avaient rejoint le staff pédagogique au titre de la précédente saison universitaire, rappelle M. Gaayed.

L’université Chahid Hamma Lakhdar devra accueillir au titre de la nouvelle saison universitaire (2024/2025) un effectif global de près de 50.000 étudiants, toutes filières confondues, a-t-il conclu.