La Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de la wilaya d’El Bayadh a réceptionné plus de 28.000 quintaux de céréales, toutes variétés confondues, au titre de la dernière campagne moisson-battage, qui s’est achevée récemment, a-t-on appris mercredi de son directeur.

M. Atba Mohamed a précisé à l’APS que la réception de cette récolte, entamée au début du mois de juillet dernier, en coordination avec la direction des Services agricoles (DSA), s’est déroulée "dans de bonnes conditions" et a enregistré une large adhésion des agriculteurs permettant ainsi de collecter plus de 28.000 quintaux, dont 25.000 qx de blé dur, un peu plus de 2.600 qx d’orge et 280 qx de blé tendre.

La même source a indiqué que 177 professionnels de la filière céréalière ont dirigé leurs récoltes vers la CCLS, via deux points de collecte réservés spécialement à cette opération, qui se poursuit encore, rappelant que les quantités de céréales, toutes variétés confondues, collectées durant l’année écoulée avaient atteint 29.000 qx.

M.Atba a, d’autre part, fait observer que l’opération inhérente à la régularisation de la situation financière de l’ensemble des agriculteurs s’effectue "dans de bonnes conditions et dans un délai très court".

Il est à signaler dans ce contexte que les céréaliculteurs ayant dirigé leurs récoltes aux CCLS bénéficient d’une série de mesures incitatives, à l’instar, notamment, de l’acquisition de semences traitées pour entamer leurs campagnes de labours-semailles, ainsi que le crédit "R’fig", en plus des intrants et autres mesures d’encouragement mises en œuvre par les pouvoirs publics pour la redynamisation de ce créneau d’activité agricole stratégique.