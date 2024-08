La wilaya de Batna a bénéficié d’un nouveau quota de 1.500 logements publics locatifs (LPL) et de 3.000 aides à l’habitat rural, a indiqué, mardi, le wali, Mohamed Benmalek.

Ce quota, attribué à la wilaya dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l’année 2024, s’ajoute à deux précédents quotas comprenant, pour le premier, 4.200 logements des différentes formules d’habitat et, pour le second, 6.232 unités, a précisé le chef de l’exécutif local au cours d’une conférence de presse organisée au siège de la wilaya.

La mise à disposition de 1.500 LPL et de 3.000 aides à l’habitat rural a été favorisée par les mesures arrêtées localement et qui ont permis l’achèvement de tous les projets d’habitat qui étaient à l’arrêt ou qui accusaient un retard important, ainsi que par la mise à disposition du foncier nécessaire à la réalisation de nouveaux logements, a souligné M. Benmalek.

Le même responsable a également ajouté, s’agissant des assiettes foncières destinées aux projets d’habitat, que des terrains exempts de tous obstacles et raccordés aux différents réseaux, ont été aménagés pour accueillir 10.000 unités d’habitation, en plus d’un nouveau pôle urbain prévu dans la commune de Djerma et pouvant recevoir 20.000 autres logements.

Le wali a affirmé, dans ce contexte, que toutes les dispositions seront prises à l’effet d’entamer la construction, dans les meilleurs délais, du quota de logements qui vient d’être attribué, ce qui permettra, a-t-il souligné, l’inscription de nouvelles opérations d’habitat au bénéfice de la wilaya.