Plusieurs projets ont été retenus dans le secteur de l'hydraulique au profit de la wilaya de Djanet au titre de l'exercice 2024, susceptibles d’améliorer les conditions de vie de la population locale, ont rapporté mercredi les responsables du secteur.

Les projets en question, qui s'inscrivent dans le cadre du programme de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour l'exercice 2024 et au titre des plans communaux de développement (PCD), visent à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable (AEP) et l'extension des réseaux d’assainissement, a déclaré à l’APS, le directeur du secteur, Abdallah Ghodbane.

Il s’agit ainsi d’un projet portant rénovation du réseau d'eau potable, en cours de réalisation dans la commune de Djanet dans l’objectif d’assurer l’approvisionnement permanent en eau potable et de lutter contre le phénomène des fuites d’eau.

Un projet de réalisation des réservoirs d'eau d'une capacité de 1.000 mètres cubes dans les quartiers d’In Aberber, Ifri et Anlia, est également prévu à Djanet, a indiqué ce responsable.

D’autres opérations seront lancées prochainement pour renforcer l'approvisionnement en eau potable de la nouvelle ville de "Tahantourt", ainsi que la réhabilitation du réseau de distribution de l'eau potable dans la région de "Tagharghart", l’alimentation en eau potable du village de "Tabakat", et la réhabilitation et l’équipement de 15 points d’eau dans les communes de Bordj El Haouas et Djanet.

S’agissant du renforcement des capacités de stockage, le programme en question prévoit la réalisation d’un réservoir d'eau d'une capacité de 1.000 mètres cubes au niveau du quartier "Ajahil", ainsi que deux autres projets portant réalisation et équipement de deux puits et leur raccordement au réseau d'électricité dans les communes de Djanet et Bordj El Haouas, en sus de l'acquisition des pompes et d'autres équipements pour les puits, a ajouté le même responsable.

Concernant le réseau d’assainissement, des travaux de sa réhabilitation ont été lancés dans plusieurs quartiers du chef lieu de wilaya, a fait savoir M. Ghodbane.

Il est prévu également le lancement prochain d'un projet visant la protection de la commune de Bordj El Haouas contre les inondations, ainsi que de quatre opérations similaires dans la commune de Djanet.

Le programme de développement du secteur de l’hydraulique mis en place au profit de la wilaya de Djanet comprend également la réalisation des systèmes de filtration des eaux usées et l’achèvement de la seconde tranche du canal principal de l’assainissement entre les quartiers "Al-Jazira" et "Ifri", sur une distance de 7 kilomètres linéaires, a conclu la même source.