Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présenté, mercredi, ses sincères condoléances à la famille du poète Mohamed Belkacem Khemar décédé, mardi soir, à l'âge de 94 ans.

"En cette douloureuse épreuve, je tiens à présenter à la famille du défunt, à tous ses compagnons de lutte et à la grande famille de la culture et de la littérature, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion, priant Allah Tout-Puissant de prêter patience et réconfort à ses proches", a écrit M. Rebiga dans le message de condoléances.

Né dans la wilaya de Biskra, le défunt était un des élèves de l'Institut Abdelhamid Benbadis de Constantine et un militant dans le mouvement national. Il était membre de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) et l'un des ambassadeurs de la Révolution de libération nationale au niveau du bureau du Front de libération nationale (FLN) de Damas en Syrie, où il a contribué à faire entendre la voix de l'Algérie avec ses poèmes et sa plume, défendant les causes de la liberté et de l'indépendance face au colonialisme.

Le regretté a laissé un riche legs littéraire et révolutionnaire qui fait partie de l'histoire de la glorieuse Révolution de libération nationale, à travers ses poèmes qui chantent l'amour de la patrie et ses œuvres qui prônent une bonne éducation et l'instruction des générations montantes.