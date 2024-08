Les éléments des sûretés des daïras de Berrouaghia et Souagui (Médéa) ont appréhendé récemment trois personnes présumées impliquées dans un trafic de comprimés psychotropes lors de deux opérations distinctes, a indiqué mercredi un communiqué de la sûreté de wilaya.

Les individus interpellés, qui exerçaient leur activité illégale dans certains quartiers de ces deux agglomérations urbaines du centre et de l’Est de la wilaya de Médéa, ont été arrêtés suite à une enquête minutieuse diligentée dans le cadre de la lutte contre la vente et la consommation de drogue, a précisé la même source.

Les enquêteurs ont procédé, lors de ces arrestations, à la saisie de plus de 1.000 comprimés psychotropes et ont récupéré également une somme d’argent provenant de la vente de cette drogue, mentionne le communiqué.

Une procédure judiciaire a été engagée contre les trois personnes arrêtées pour le chef d'accusation de "possession et vente illicite de drogue dans le cadre d’une bande criminelle organisée".

Ils ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, a conclu le communiqué de la sûreté de wilaya.

Djelfa: un groupe criminel spécialisé dans le trafic de psychotropes neutralisé (Sûreté)

Un groupe criminel organisé, spécialisé dans le trafic de substances psychotropes, a été neutralisé par les services de la sûreté de wilaya de Djelfa, a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité.

Inscrite dans le cadre des efforts de lutte contre la criminalité urbaine sous toutes ses formes, cette opération a été réalisée suite à des informations parvenues à la 5e sûreté urbaine de Djelfa portant sur la présence de personnes suspectées d’activer dans le cadre d'un groupe criminel organisé spécialisé dans le trafic de substances psychotropes et de drogues dans un domicile sis à la même ville, a indiqué le chargé de communication à la sûreté de wilaya, le commissaire de police, Mohamed Kioua.

Il a ajouté qu'après avoir pris toutes les mesures légales en coordination avec le Parquet, une souricière a été mise en place et a abouti à l'arrestation de tous les membres du réseau, au nombre de six (6), âgés de 21 à 36 ans, dont deux (2) jeunes filles.

L'opération s'est soldée par la saisie de 990 comprimés psychotropes, 2,16 g de drogues dures (cocaïne) et d’un montant de 225.000 DA, issu des revenus de vente de ces drogues.

Les six suspects ont été déférés devant le Parquet territorialement compétent pour les chefs d’accusation de "possession, transport et stockage de substances psychotropes dans le but de leur vente dans le cadre d'un groupe criminel organisé", "incitation à la débauche" et " blanchiment d'argent au sein d’un groupe criminel ", a conclu la même source.