Une nouvelle fois, l'obésité est montrée du doigt comme facteur de risque de cancer. Elle serait en cause dans le développement de huit cancers.

Une équipe internationale de chercheurs a identifié huit types de cancer liés à l'excès de poids et l'obésité: celui de l'estomac, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, de l'ovaire, le méningiome (un type de tumeur du cerveau), le cancer de la thyroïde et le cancer du sang myélome multiple, selon les résultats d'une étude publiée dans la très sérieuse revue médicale The New England Journal of Medicine.

Les chercheurs du Centre international de la recherche sur le cancer (CIRC/IARC), basé en France, ont réalisé une méta-analyse et ont étudié les données médicales de plus d'un millier d'études réalisées sur le lien entre surpoids et risque de cancer.

Ces résultats pourraient avoir une incidence importante sur la population mondiale. « Dans le monde entier, on estime que 640 millions d'adultes et 110 millions d'enfants sont obèses, dont un tiers des adultes et des enfants aux États-Unis », rappelle l'étude.

9% des cancers chez les femmes en Amérique du Nord, en Europe et au Proche-Orient seraient liés à l'obésité.

En 2002, les mêmes chercheurs avaient révélé que l'excès de poids était lié aux cancers du côlon, de l'œsophage, du rein, du sein et de l'utérus. Cette nouvelle étude accuse l'obésité d'être aussi responsable des cancers de l'estomac, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, de l'ovaire, du méningiome (un type de tumeur du cerveau), du cancer de la thyroïde et du cancer du sang myélome multiple.

L'excès de graisse conduit à une surproduction de l'œstrogène, de la testostérone et d'insuline, et favorise l'inflammation, qui peut stimuler la croissance du cancer.

"Le fardeau du cancer dû au surpoids ou à l'obésité est beaucoup plus important que ce que l'on pensait auparavant", a indiqué Graham Colditz, président du groupe de travail du CIRC, et membre de l'école de médecine de l'université Washington de St-Louis. "Bon nombre des cancers nouvellement identifiés sont liés à l'excès de poids et n'avaient pas été signalés auparavant comme tels."

MODIFIER SON MODE DE VIE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CANCERS

Une alimentation saine, le maintien d'un poids santé et la pratique de l'exercice physique, peuvent avoir un impact significatif sur la réduction du risque de cancer. "Les efforts de santé publique pour lutter contre le cancer devraient se concentrer sur des facteurs de risques modifiables", explique Graham Colditz.

"Mais la perte de poids reste difficile pour beaucoup de gens," at-il ajouté. "Plutôt que de se décourager et d'abandonner, ceux qui luttent pour perdre du poids devraient plutôt se concentrer sur ne pas en prendre plus".