Les cancers liés à l'obésité, généralement observés chez les personnes âgées, deviennent de plus en plus fréquents chez les jeunes aux États-Unis, selon une étude américaine. Plus encore, ils se développent de plus en plus tôt. Aux États-Unis, les cancers liés à l'obésité seraient en augmentation et apparaîtraient de plus en plus tôt. C'est le constat inquiétant d'une étude de l'American Cancer Society publiée dans The Lancet Public Health ce lundi 4 février. Les chercheurs ont examiné les données relatives à 12 cancers liés à l'obésité, ainsi qu'à 18 qui ne lui sont pas associés. Ils ont ainsi constaté une tendance à la hausse chez les adultes de 24 à 49 ans entre 1995 et 2014.

UNE AUGMENTATION S'ACCENTUANT CHEZ LES PLUS JEUNES

Les scientifiques ont en effet analysé vingt ans de données sur l'incidence de 30 cancers dans 25 États, à partir de la base Cancer in North America, couvrant 67 % des cas de la population américaine. Au final, le risque de cancer a augmenté chez les jeunes adultes pour la moitié des cancers lié à l'obésité : le cancer colorectal, de l'endomètre, de la vésicule biliaire, du rein, de la moelle osseuse, du pancréas et le myélome multiple. La plupart de ses pathologies sont généralement observées chez des patients plus âgés, dans la soixantaine.

Par exemple, le risque de cancer colorectal, de l'endomètre, du pancréas et de la vésicule biliaire chez les Millennials était environ deux fois plus élevé que celui des baby-boomers au même âge. « Cette augmentation s'accentue progressivement dans les âges de plus en plus jeunes », s'inquiète Ahmedin Jemal, principal auteur de l'étude interrogé par CNN.

En revanche, chez les plus jeunes, les taux des cancers non liés à l'obésité ont diminué ou se sont stabilisés, y compris ceux associés au tabagisme et aux infections. Seuls le cancer gastro-intestinal et la leucémie ont augmenté dans ces groupes d'âge.

L'OBÉSITÉ, FACTEUR DE RISQUE DU CANCER

« L'excès de poids est un cancérigène connu, associé à plus d'une douzaine de cancers et suspecté à plusieurs autres, déclarent les chercheurs dans un communiqué. Des preuves de plus en plus nombreuses soutiennent une association entre l'obésité chez les enfants et les adolescents et le risque accru de cancers colorectaux, endométriaux, pancréatiques et de myélome multiple. » L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a quant à elle qualifié l'obésité d'« épidémie croissante », avec près de deux milliards d'adultes considérés comme en surpoids dans le monde.

Une mauvaise alimentation, riche en aliments transformés, et le peu d'exercice physique ont contribué à ce que les plus jeunes pèsent de plus en plus lourds avec les générations. Selon des recherches britanniques, 7 personnes sur 10 nées entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990 seront probablement en surpoids ou obèses vers le milieu de la trentaine ou la quarantaine. Seuls 5 baby-boomers sur 10 l'étaient au même âge.