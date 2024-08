Le défenseur central international béninois de l'AS Vita Club (RD Congo) Glélé Togbedji Irenée, s'est engagé avec l'USM Khenchela, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football mardi, sans citer la durée du contrat.

Avant de rejoindre la formation congolaise, avec laquelle il a évolué lors de la deuxième partie de la saison 2023-2024, le joueur de 25 ans a porté les couleurs de Coton FC (Div.1/ Bénin).

Avec l'AS Vita Club, Glélé Togbedji Irenée a remporté en juin dernier la Coupe du Congo, après la victoire en finale contre le Céleste FC (1-0), au stade des Martyrs de Kinshasa. Selon la presse congolaise, Glélé Togbedji Irenée " a joué un rôle majeur dans cette consécration."

L'USMK a assuré auparavant l'arrivée de plusieurs joueurs, à l'image du gardien de but Oussama Litim (ex-MC Alger), des défenseurs Aymen Chaâraoui (ex-US Souf) et l'Ivoirien Gbaï Moïse (ex- Sol FC/ Côte d'Ivoire), des milieux de terrain Mohamed Réda Boumechra (ex-JS Kabylie), Hmida Zenasni (ex-ASO Chlef), et Samid Aïboud (ex-Madar/ Arabie saoudite), et de l'attaquant congolais Prince Ibara (ex-Hong Linh Ha Tinh/ Vietnam).

Pour préserver l'ossature de l'équipe, la direction a décidé de conserver plusieurs tauliers : le gardien de but Sofiane Khedaïria, les défenseurs Hamza Rebaï, Abdelali Guemroud, Abdelhafid Hagas, et Nabil Saâdou, le milieu offensif Chouaïb Debbih, ainsi que le milieu de terrain et capitaine Abdelhakim Sameur.

L'équipe poursuit sa préparation à Khenchela, au rythme de deux séances par jour, sous la conduite du nouvel entraîneur tunisien Hatem El-Missaoui. L'USMK se rendra probablement en Tunisie pour effectuer un stage précompétitif.

L'USMK a bouclé la saison 2023-2024 à la 10e place avec 39 points, à sept longueurs du premier relégable l'ES Ben Aknoun.

Les "Noir et Blanc" entameront le nouvel exercice à domicile face au vice-champion d'Algérie le CR Belouizdad, à l'occasion de la journée inaugurale prévue le 21 septembre prochain.