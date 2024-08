Chaque subdivision territoriale du rugby mondial dont l'Afrique, est assurée d'avoir au moins un représentant lors de la Coupe du monde 2027 en Australie, selon les modalités de qualification dévoilées mardi par World Rugby pour cette première édition organisée à 24 nations, contre 20 auparavant.

Les six associations régionales constitutives de l'instance dirigeante disposeront d'au moins une place qualificative directe - parmi les 12 restant à attribuer - pour le prochain Mondial. Quatre iront aux meilleures équipes du Championnat d'Europe 2025, compétition réunissant les nations européennes de second plan, et trois aux meilleures équipes de la Coupe des nations du Pacifique 2025 (îles du Pacifique et Amérique du Nord).

Une au vainqueur de la Coupe d'Afrique 2025, une au vainqueur du Championnat d'Asie 2025, une au vainqueur du Championnat d'Amérique du Sud 2025, une au vainqueur d'un barrage Amérique du Sud / Pacifique et une au vainqueur d'un tournoi final de qualification. Pour la première fois, l'ensemble des participants seront connus au moment du tirage au sort de la compétition, prévu au début de l'année 2026. Douze équipes dont l'Afrique du Sud, sont déjà qualifiées après avoir terminé dans les trois premières places de leur groupe lors du Mondial-2023 : Nouvelle-Zélande, Italie, Irlande, Afrique du Sud, Ecosse, Galles, Fidji, France, Australie, Angleterre, Argentine et Japon.