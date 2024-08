Le drapeau olympique est arrivé sous un soleil radieux lundi à Los Angeles, où les autorités ont désormais quatre petites années pour organiser les JO-2028. La maire de la ville, Karen Bass, a atterri dans un avion siglé de palmiers et du logo "LA 2028", avant de parader sur le tarmac avec l'étendard aux cinq anneaux, en compagnie de plusieurs athlètes américains.

"Nous ressentons la pression de veiller à ce que notre ville et notre région soient préparées", a dit la maire de la ville, estimant qu'il allait falloir "appuyer sur l'accélérateur". "Nous devons évidemment nous assurer que nous sommes prêts à faire face à des événements tels qu'un tremblement de terre, mais nous devons également nous préparer à des événements climatiques", dans une Californie de plus en plus affectée par le réchauffement de la planète, a insisté la maire. Mme Bass souhaite des "Jeux sans voiture", une promesse plus qu'ambitieuse tant les Californiens sont accros à leur véhicule personnel, dans une mégapole entrelacée de gigantesques autoroutes où les bouchons sont quotidiens. "Je suis sceptique sur le fait que nous puissions vraiment y parvenir, mais nous allons essayer", commente auprès des médias James Moore, spécialiste des transports à l'Université de Californie du Sud (USC). La dernière fois que Los Angeles a accueilli les Jeux Olympiques en 1984, beaucoup d'habitants avaient quitté la ville, ce qui avait évité un cauchemar.

L'historique Colisée, déjà utilisé en 1932 et 1984, accueillera les épreuves d'athlétisme. Les visiteurs pourront suivre la gymnastique au fameux Staples Center, QG de l'équipe de basket des Lakers, ou découvrir l'Intuit Dome, un stade flambant neuf qui ouvre jeudi.