Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Lounès Magramane, a eu, lundi à New York, des entretiens bilatéraux avec le ministre des Relations internationales et de la Coopération de la Namibie, Peya Mushelenga, et le Sous-secrétaire d'Etat parlementaire aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, Lord Collins of Highbury.

Ces entretiens ont eu lieu en marge de la participation de M. Magramane au débat de haut niveau au Conseil de sécurité sur les moyens de remédier à l'injustice historique et de renforcer la représentation effective de l'Afrique au sein de cet organe des Nations Unies. Les entretiens avec le ministre namibien des Relations internationales ont porté sur les moyens de développer les relations bilatérales et de les hisser au niveau des relations politiques entre les deux pays. Les deux parties ont également procéder à un échange de vues sur les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les entretiens avec Lord Collins of Highbury ont, quant à elles, permis de souligner la nécessité de renforcer la coordination sur l'ensemble des questions internationales d'intérêt commun, y compris au niveau du Conseil de sécurité, et d'œuvrer au renforcement des relations bilatérales dans divers domaines de coopération.