Le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Riyad Mansour, a salué les efforts de l'Algérie, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU visant à condamner l'occupation sioniste pour ses crimes contre le peuple palestinien et à mettre fin à l'agression inique contre la bande de Ghaza, mettant en avant la demande de l'Algérie de la tenue d'une réunion d'urgence et ouverte du Conseil de sécurité, mardi, concernant le massacre à l'école Al-Tabaeen au quartier Al-Daraj à Ghaza.

"Nous sommes infiniment reconnaissants pour les efforts fraternels de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et nous œuvrons de concert dans les fora internationaux en faveur de la cause palestinienne, en vue de mettre fin à l'agression sioniste criminelle menée contre le peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza", a déclaré l'ambassadeur Riyad Mansour à l'APS.

Et d'ajouter: "Nous coordonnons et œuvrons avec l'Algérie, pays frère, à travers son représentant permanent auprès des Nations Unies, M. Amar Bendjama afin d'y parvenir", soulignant que la réunion d'urgence et ouverte, demain au Conseil de sécurité, afin que le Conseil de sécurité assume sa responsabilité dans la condamnation du massacre qui a eu lieu à l'école Al-Tabaeen au quartier Al-Daraj, samedi, et qui a fait plus de 100 martyrs et des dizaines de blessés. "Cette réunion d'urgence intervient pour que le Conseil de sécurité mette également en œuvre ses résolutions pertinentes, en particulier la résolution 2735 appelant à un cessez-le-feu immédiat, à la poursuite de ceux qui maltraitent les prisonniers et les détenus, et à leur reddition de comptes", a poursuivi le diplomate palestinien. L'ambassadeur palestinien a souligné la nécessité de tenir le régime sioniste responsable du crime odieux de l'école "Al-Tabaeen" et de tous les autres crimes de guerre qu'il a commis et continue de commettre depuis plus de 300 jours, ainsi que des crimes contre l'humanité perpétrés contre le peuple palestinien tout au long des années de cette occupation illégale et inhumaine.

Enfin, il a appelé la communauté internationale à mettre fin à l'agression sioniste injuste contre le peuple palestinien, affirmant que le peuple palestinien paie aujourd'hui le prix de l'échec de la communauté internationale à contraindre l'occupation à respecter le droit international.