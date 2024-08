Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, lundi, un message de condoléances à son homologue ougandais, M. Yoweri Museveni, suite à un effondrement dans la banlieue de la capitale Kampala dans lequel 24 personnes ont péri et des dizaines d'autres ont été blessées.

"Monsieur le président et cher frère, c'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du terrible effondrement survenu dans la banlieue de la capitale Kampala, dans lequel 24 citoyens ougandais, dont des enfants, ont péri, et des dizaines d'autres ont été blessés", lit-on dans le message de condoléances. "En cette douloureuse épreuve, je vous présente ainsi qu'au Gouvernement ougandais, et, à travers vous, aux familles des victimes, en mon nom personnel et au nom du peuple et du Gouvernement algériens, mes sincères condoléances, vous assurant de notre solidarité et de notre compassion et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", a écrit le président de la République dans son message. "Tout en vous réitérant nos sincères condoléances, veuillez croire, Monsieur le président et cher frère, en l'expression de notre très haute considération et de notre profond respect", a ajouté le président de la République.