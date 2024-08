Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mardi, un message de condoléances à l'Emir de l'Etat du Koweït frère, son Altesse Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, suite au décès du doyen de la famille Al-Sabah, Cheikh Salem Al-Ali Al-Mubarak Al-Sabah.

"Altesse et cher frère, j'ai appris avec une immense tristesse le décès du doyen de la famille Al-Sabah, Cheikh Salem Al-Ali Al-Mubarak Al-Sabah après un riche parcours au service de l'Etat du Koweït frère", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve, je présente à votre Altesse et, à travers vous, à toute la famille des Al-Sabah, mes sincères condoléances, vous assurant de notre sympathie et de notre compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter, ainsi qu'à vos proches, patience et réconfort et de vous préserver de tout malheur", a écrit le président de la République dans son message.

"Tout en vous réitérant mes sincères condoléances, veuillez croire, Altesse et cher frère, à l'expression de mes sentiments les plus respectueux", a ajouté le président de la République.