Le comité de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA) à Batna a lancé lundi une session de formation au bénévolat et à la gestion des catastrophes au profit de 120 bénévoles de différentes communes.

L’ouverture de cette formation a été présidée à l’auditorium de l’université Hadj Lakhdar Batna-1 par la présidente du CRA Ibtissem Hamlaoui en compagnie du wali de Batna, Mohamed Benmalek et du wali délégué de Barika, Saïd Boudehab.

Cette session de deux jours comprend l’organisation d’ateliers sur les méthodes du bénévolat et de la gestion des catastrophes à l’Ecole nationale d’application des techniques de transport terrestre de Batna avec la participation d’experts du domaine, selon le président du comité local du CRA, Hamza Hassani.

Selon la même source, cette session sera suivie par d’autres formations similaires qui se poursuivront jusqu’à fin décembre prochain pour toucher au total 1.000 bénévoles.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des bénévoles du CRA et leur préparation pour intervenir avec efficacité en cas de besoin, notamment lors catastrophes, selon les organisateurs qui ont fait état de la formation en 2023 de plus de 20.000 secouristes à l’échelle nationale et des prévisions de former le double en 2024.

La rencontre a permis de passer en revue les activités du CRA durant cette année dont la campagne hiver chaud et celle du mois de Ramadhan.

Les organisateurs ont assuré en outre qu’en prévision de la prochaine rentrée scolaire plus de 125.000 trousseaux scolaires ont été collectés et leur distribution a été lancée à Batna qui a bénéficié de 2.000 trousseaux.