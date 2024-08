Une nouvelle annexe de 2.000 places pédagogiques viendra renforcer dès la prochaine rentrée universitaire, les capacités d’accueil de l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader de Constantine, a déclaré lundi à l’APS le recteur de l’université des Frères Mentouri (Constantine1) et coordinateur des établissements universitaires de Constantine Ahmed Bouras.

La nouvelle annexe de l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader réalisée à la circonscription administrative Ali-Mendjeli comprendra en plus des classes de cours et amphis, une bibliothèque, une salle de réunion, un pavillon administratif, un restaurant et une salle de sport, a-t-on indiqué.

La mise en service de la nouvelle annexe de 2.000 places pédagogiques portera à plus de 5.300 le nombre des places pédagogiques ouvertes par l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader, a-t-on fait savoir, mettant l’accent sur l’importance de ce " rajout " qui devra permettre de remédier au déficit de la surcharge que connait cette université.

La réalisation de cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Etat visant à renforcer les capacités pédagogiques du secteur de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans la wilaya de Constantine, a-t-on rappelé.