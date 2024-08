Une quarantaine de jeunes prennent part aux journées de formation théâtrale qui se tiennent à la bibliothèque de lecture publique de Ghardaïa, à l’initiative de la direction locale de la Culture et des arts (DCA), a-t-on appris mardi des responsables du secteur.

Devant s’étaler sur trois mois, ces ateliers visent la formation de troupes théâtrales locales pour animer la scène culturelle, la prospection et l’encadrement de comédiens locaux, a indiqué le chef de services des arts et lettres à la DCA, Ahmed Fenniche.

Les participants devront suivre, sous forme d’ateliers théoriques et pratiques, les principes de base de l’interprétation, les techniques théâtrales, la préparation du personnel théâtral dans les domaines du scénario, de la réalisation, de la scénographie, du son et de la décoration, encadrés par le comédien et réalisateur Allel Mâamir de la wilaya de Laghouat.

Initiées sous l’égide du ministère de tutelle, ces journées donneront lieu, au terme de la formation, à une représentation théâtrale sur le thème de la glorieuse guerre de libération, à être animée par les comédiens stagiaires.