Le ministère de la Culture et des Arts organise à Alger à partir de mardi et jusqu'à jeudi (13-15 août), des journées d'information au profit des nouveaux bacheliers sur les inscriptions aux écoles et instituts supérieurs sous tutelle, indique un communiqué du ministère.

Des représentants de l'Ecole nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels, de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts, de l'Institut supérieur des métiers des arts du spectacle (ISMAS), de l'Institut national supérieur de la musique (INSM), de l'Institut national supérieur du cinéma, prendront part à cette manifestation ouverte au Palais de la culture Moufdi-Zakaria.

Ces journées d'information visent à "intensifier la communication avec les bacheliers, toutes filières et spécialités confondues, qui souhaitent intégrer les instituts via un concours national d'accès à ces établissements spécialisés, ouvert en septembre prochain", explique le ministère.