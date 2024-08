Des pièces de monnaie anciennes en argent, de grande valeur historique, ont été récupérées par les services de sécurité de la wilaya d'Ain Defla, indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Dans le cadre des efforts déployés pour protéger le patrimoine culturel, les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Ain Defla, ont procédé à la saisie et à la récupération des biens culturels de "grande valeur historique", représentés par deux collections monétaires en argent qui remontent à l'ère islamique moyenne.

Ces pièces de monnaie historique, mettent en valeur une partie importante de l'histoire de l'Algérie, qui remonte à l'ère islamique moyenne, selon le communiqué.

Réitérant ses efforts pour assurer une formation de qualité et spécialisée au profit des services de sécurité, le ministère de la Culture et des Arts considère que la récupération de ces biens culturels "reflète l'engagement du secteur en faveur de la coopération et la coordination étroite avec tous les services de sécurité" pour lutter contre les atteintes liés au patrimoine culturel.

Le ministère appelle, à ce propos, tous les citoyens à coopérer avec les autorités compétentes pour contribuer à la récupération et à la protection du patrimoine culturel algérien.