Trois personnes, deux enfants et une femme, ont été tuées dans des échanges de tirs entre forces pakistanaises et afghanes sur la frontière, a-t-on annoncé mardi de sources afghane et pakistanaise.

Selon des médias, Kaboul et Islamabad se sont mutuellement accusés de la responsabilité des tirs survenus lundi près du poste-frontalier de Torkham, dans le nord-est de l'Afghanistan.

"Les forces pakistanaises ont pris pour cible des maisons de civils et ont tué une femme et deux enfants", a déclaré le porte-parole afghan de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani, sur le réseau social X.

Pour sa part, un responsable administratif pakistanais à Torkham a déclaré que les forces afghanes avaient déclenché les tirs lundi en raison de tensions autour de la construction d'un nouveau poste-frontalier afghan, selon lui sans l'autorisation d'Islamabad et en violation des règlementations internationales.

"Les responsables afghans n'ont pas arrêté la construction en dépit des avertissements répétés du côté pakistanais", a-t-il dit.

"Les forces afghanes ont ouvert le feu sur les forces pakistanaises, qui ont riposté. Selon les premières informations, trois membres de la sécurité pakistanaise ont été blessés", a-t-il dit, sans faire état de victimes afghanes.

Il a ajouté que des armes lourdes avaient été utilisées des deux côtés et que le poste-frontalier de Torkham, le plus fréquenté entre le Pakistan et l'Afghanistan, était fermé.