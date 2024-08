Le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola, a promis lundi que la politique étrangère du pays resterait inchangée malgré la transition en cours vers un gouvernement d'union nationale (GNU).

"Nous avons tenu à rassurer tout le monde sur le fait que la continuité de la politique étrangère (sud-africaine) sera préservée", a-t-il déclaré.

Le GNU, composé de onze partis politiques différents, a convenu à l'unanimité de maintenir une politique étrangère unique axée sur la promotion de la paix, de la solidarité et de la justice, a-t-il affirmé.

"Ils travailleront également à promouvoir le multilatéralisme pour garantir un monde plus équitable, plus égalitaire, plus juste et plus compatissant", a déclaré M. Lamola.