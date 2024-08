La 11e Conférence des parties à la Convention de Nairobi se tiendra du 20 au 22 août à Antananarivo, capitale malgache, pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de la région de l'océan Indien occidental, a annoncé lundi le ministère malgache de l'Environnement et du Développement durable.

Cet événement réunira plus de 200 participants provenant de plusieurs pays de l'ouest de l'océan Indien, notamment Madagascar, les Seychelles, les Comores, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Mozambique, Maurice et la Somalie.

Selon le ministère malgache, cette conférence sera l'occasion de préparer le programme de travail 2025-2028 qui intégrera les récents engagements mondiaux et renforcera les partenariats existants en matière de préservation de la biodiversité.

Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a précisé que ce programme de travail se concentrerait sur des enjeux majeurs tels que la gestion des océans, la conservation de la biodiversité, la lutte contre la pollution, la promotion d'une économie bleue durable, et l'inclusion de l'égalité dans les efforts environnementaux.