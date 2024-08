Le procureur général du Venezuela a fait état lundi d'un bilan de 25 morts et 192 blessés lors des troubles qui ont suivi la proclamation de la victoire de Nicolas Maduro, qui a exigé des services de l'Etat une "main de fer" contre les auteurs des violences.

"25 personnes ont été tuées, dont deux membres de la Garde nationale bolivarienne, en seulement 48 heures (...) entre le 29 et le 30 juillet", a annoncé le procureur Tarek William Saab lors d'une réunion du Conseil de défense et d'Etat, évoquant aussi "192 blessés par armes à feu, armes blanches, divers objets contondants et bombes incendiaires".

Le procureur a notamment accusé l'opposition, assurant que "tous ces décès peuvent être attribués aux groupes criminels instrumentalisés par les +comanditos+", noms que se sont donné les groupes de militants de l'opposition.

"En tant que chef d'Etat, chef de gouvernement et président du Venezuela, j'exige de tous les pouvoirs de l'Etat une plus grande rapidité, une plus grande efficacité et une main de fer face à la criminalité, à la violence et aux crimes de haine, une main de fer et une justice sévère", a lancé M. Maduro lors de la réunion du Conseil de défense et d'Etat.

Huit morts dans une explosion de gaz

Au moins huit personnes sont décédées et 22 autres ont été blessées lundi dans une explosion de gaz survenue à Petare, ville à l'est de Caracas, la capitale du Venezuela, a annoncé un responsable du gouvernement.

"Malheureusement, huit personnes sont mortes, dont deux bébés. Nous présentons nos plus sincères condoléances et exprimons notre solidarité à leurs familles", a déclaré Hector Rodriguez, gouverneur de l'Etat de Miranda, sur les réseaux sociaux.

Les personnes blessées ont été transportées à l'hôpital pour y être soignées, a confirmé M. Rodriguez.

Le gouverneur avait déclaré plus tôt que l'accident avait été causé par une "fuite de gaz et l'explosion subséquente de la bonbonne".