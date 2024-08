Le Groupe public de l'industrie mécanique (algerian group of mechanics-AGM), a indiqué mardi dans un communiqué, avoir procédé, dans le cadre de l'opération de récupération des biens et avoirs confisqués par des décisions judiciaires définitives, à la récupération de l'unité de matériel agricole (Agro-Industrie), établie dans la wilaya de Tlemcen.

L'opération a été effectuée dans le cadre de la mise en œuvre et de l'application des instructions des autorités suprêmes du pays, relatives aux biens et avoirs confisqués par des décisions judiciaires définitives, et conformément aux instructions du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, lors de la réunion qu'il a tenue avec les responsables des groupes industriels le 8 août dernier, explique la même source.

Elle a eu lieu en présence de la partie destinataire, représentée par le directeur général du Groupe AGM, accompagné du Président du conseil d'administration de l'entreprise nationale de construction de matériels agricoles (CMA), ainsi que le directeur régional des biens de l'Etat de la wilaya de Tlemcen.

A cet effet, il a été procédé à la signature du procès-verbal de remise et de cession, ainsi qu'à la désignation d'un responsable pour gérer la société récupérée à partir du 11 août 2024, ajoute le document.

Saisissant l'occasion, le DG du Groupe AGM a instruit les responsables de la CMA, ainsi que le nouveau responsable de l'entreprise récupérée à relancer la production, préserver la main d'œuvre et assurer le développement des capacités de l'unité afin de créer plus de richesses et de nouveaux emplois dans cette wilaya, a fait savoir le communiqué.